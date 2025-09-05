El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.

Este viernes llega a las salas de Cinema Pergamino El Conjuro 4: Ultimos Ritos , última entrega de la saga principal que conquistó a millones con Vera Farmiga y Patrick Wilson enfrentando su caso más oscuro.

Esta producción, que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en taquilla global, representa el noveno capítulo de una franquicia que ha dejado una huella indeleble en el género del terror contemporáneo.

La dirección de este esperado filme recae nuevamente en Michael Chaves, quien ya estuvo al frente de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo y La monja 2. El guion ha sido desarrollado por Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, con una historia original de Johnson-McGoldrick y James Wan, el creador de la saga.

El elenco reúne nuevamente a Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se enfrentarán a su último caso en la pantalla grande. Junto a ellos, Mia Tomlinson y Ben Hardy interpretan a Judy Warren y Tony Spera, respectivamente. El reparto se completa con Steve Coulter como el Padre Gordon, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

Detrás de la nueva entrega de la saga El Conjuro, se esconde un caso real y aterrador: la supuesta posesión de la familia Smurl durante la década de 1970 y 1980. El Conjuro 4: últimos ritos se basa en un caso sucedido en Pensilvania, Estados Unidos para narrar una nueva historia de actividad paranormal.

En la película, que está ambientada en 1986, algunos años después de que los investigadores de actividades paranormales Ed y Lorraine Warren empezaran su retiro, la pareja es llamada para enfrentar un nuevo caso aterrador. Esta tarea se describe como su “última misión” y también se promociona como el cierre emocional e inquietante de este universo.

La historia detrás de la película

La historia detrás de la película involucra a una pareja estadounidense: Jack y Janet Smurl, quienes junto con sus hijas se mudaron en 1973 a una vivienda de dos pisos en West Pittston, Pensilvania. A partir de cierto momento, la familia comenzó a experimentar fenómenos paranormales cada vez más intensos: desde ruidos inexplicables, olores pestilentes y objetos que se movían solos, incluso agresiones físicas y sexuales que la familia atribuyó a presencias invisibles.

Desesperados, los Smurl acudieron en 1986 a los reconocidos demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes investigaron el caso. Según su informe, la familia convivía con cuatro entidades distintas: una anciana, una niña con tendencia a la violencia, un hombre fallecido en la vivienda y un demonio que los molestaba con ataques.

La saga de terror a través de los años

Para quienes deseen revivir la saga antes del estreno de la última entrega, todas las películas están disponibles en HBO Max. El orden cronológico recomendado para ver la franquicia es el siguiente: La monja (1952), Annabelle 2: la creación (1955), La monja 2 (1956), Annabelle (1967), El conjuro (1971), Annabelle 3: viene a casa (1972), La maldición de la llorona (1973), El conjuro 2 (1976-1977) y El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (1981).