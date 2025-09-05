viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Entretenimiento

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren

    Se estrena en las salas de Cinema Pergamino la esperada El Conjuro 4: Últimos Ritos. Además, continúan en cartel Homo Argentum y Los tipos malos 2.

    5 de septiembre de 2025 - 10:00
    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.&nbsp;

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren. 

    Este viernes llega a las salas de Cinema Pergamino El Conjuro 4: Ultimos Ritos, última entrega de la saga principal que conquistó a millones con Vera Farmiga y Patrick Wilson enfrentando su caso más oscuro.

    Lee además
    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, continúa en la Unnoba.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos
    José Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua encarnan los roles de José de San Martín y Simón Bolívar.
    Cultura

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    El Conjuro 4: Ultimos ritos

    Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Doblado

    Esta producción, que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares en taquilla global, representa el noveno capítulo de una franquicia que ha dejado una huella indeleble en el género del terror contemporáneo.

    La dirección de este esperado filme recae nuevamente en Michael Chaves, quien ya estuvo al frente de El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo y La monja 2. El guion ha sido desarrollado por Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, con una historia original de Johnson-McGoldrick y James Wan, el creador de la saga.

    El elenco reúne nuevamente a Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se enfrentarán a su último caso en la pantalla grande. Junto a ellos, Mia Tomlinson y Ben Hardy interpretan a Judy Warren y Tony Spera, respectivamente. El reparto se completa con Steve Coulter como el Padre Gordon, Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, John Brotherton y Shannon Kook.

    Detrás de la nueva entrega de la saga El Conjuro, se esconde un caso real y aterrador: la supuesta posesión de la familia Smurl durante la década de 1970 y 1980. El Conjuro 4: últimos ritos se basa en un caso sucedido en Pensilvania, Estados Unidos para narrar una nueva historia de actividad paranormal.

    En la película, que está ambientada en 1986, algunos años después de que los investigadores de actividades paranormales Ed y Lorraine Warren empezaran su retiro, la pareja es llamada para enfrentar un nuevo caso aterrador. Esta tarea se describe como su “última misión” y también se promociona como el cierre emocional e inquietante de este universo.

    La historia detrás de la película

    La historia detrás de la película involucra a una pareja estadounidense: Jack y Janet Smurl, quienes junto con sus hijas se mudaron en 1973 a una vivienda de dos pisos en West Pittston, Pensilvania. A partir de cierto momento, la familia comenzó a experimentar fenómenos paranormales cada vez más intensos: desde ruidos inexplicables, olores pestilentes y objetos que se movían solos, incluso agresiones físicas y sexuales que la familia atribuyó a presencias invisibles.

    Desesperados, los Smurl acudieron en 1986 a los reconocidos demonólogos Ed y Lorraine Warren, quienes investigaron el caso. Según su informe, la familia convivía con cuatro entidades distintas: una anciana, una niña con tendencia a la violencia, un hombre fallecido en la vivienda y un demonio que los molestaba con ataques.

    La saga de terror a través de los años

    Para quienes deseen revivir la saga antes del estreno de la última entrega, todas las películas están disponibles en HBO Max. El orden cronológico recomendado para ver la franquicia es el siguiente: La monja (1952), Annabelle 2: la creación (1955), La monja 2 (1956), Annabelle (1967), El conjuro (1971), Annabelle 3: viene a casa (1972), La maldición de la llorona (1973), El conjuro 2 (1976-1977) y El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (1981).

    Temas
    Seguí leyendo

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Guayaquil, el encuentro: teatro histórico para repensar la independencia

    Da Capo Dúo presenta Piano y Flauta en francés en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced

    El Coro Femenino Pergamino celebra sus 10 años con un encuentro coral en la Parroquia de Luján

    Gala de Danza en Pergamino por el 30° aniversario de Cascanueces

    Franco Torqui brilló en el homenaje a Raúl Lavié y se ganó el elogio de Mirtha Legrand

    El Cine de San Nicolás tendrá estreno entre Marzo y Abril de 2026 con estrenos taquilleros

    La Feria del Libro Pergamino cerró su tercera edición con un fuerte mensaje de gratitud

    En Cinema Pergamino se renueva la cartelera con Nadie 2, la secuela del éxito de acción

    Música, teatro, cine, arte y literatura: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, continúa en la Unnoba.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza San Nicolás

    La Libertad Avanza cerró su campaña en San Nicolás con la presencia de Ritondo y Santilli
    Del 1º de octubre al 2 de noviembre, llega una nueva edición de Casa FOA. Este año la exposición de arquitectura, diseño interiro, paisajismo y arte celebra su 40º aniversario en el distrito Madero Harbour.

    Casa FOA: la exposición de arquitectura y diseño cumple 40 años con una nueva edición

    Presentan en CABA la 20 edición del San Pedro Country Music

    Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    Detección anual de fugas de Gas Natural en Baradero y San Pedro

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.  video
    Entretenimiento

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren