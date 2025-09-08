Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

La Secretaría de Lima avanza con el plan de recomposición de la carpeta asfáltica sobre calle 13. Ya se completaron las primeras tres cuadras, con el objetivo de mejorar la transitabilidad urbana y la seguridad vial . El programa se inscribe dentro de una estrategia integral de mantenimiento urbano que incluye otras intervenciones en la vía pública .

En el marco del plan de mejoramiento de la infraestructura vial de Zárate , el Municipio, a través de la Secretaría de Lima, finalizó las tareas de repavimentación en las primeras tres cuadras de calle 13, entre las calles 2 y 8. La obra consistió en el saneamiento de sectores deteriorados, reparación de baches, nivelación del suelo y aplicación de una nueva capa de asfalto de alta resistencia.

La intervención no solo responde a un reclamo histórico de los vecinos, sino que también busca optimizar la circulación vehicular en una zona que actúa como conector clave entre distintos sectores de la ciudad. Con estos primeros trabajos concluidos, ya es visible la mejora en la transitabilidad y la reducción de riesgos para conductores y peatones.

Las tareas continuarán en los próximos días sobre el tramo comprendido entre las calles 10 y 20. En esa zona, se desarrollarán trabajos similares de recomposición de calzada, con especial atención en sectores donde el asfalto se encuentra más degradado por el uso intensivo o por efectos climáticos.

Desde la Secretaría de Lima se informó que los cortes de tránsito necesarios serán comunicados con antelación para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes. La coordinación interáreas permitirá mantener la conectividad mientras avanzan los trabajos.

Una estrategia integral de mantenimiento urbano

La obra forma parte de un programa más amplio que impulsa el Municipio y que incluye la mejora de calles secundarias, limpieza de desagües, revalorización de espacios públicos y mantenimiento de luminarias. El objetivo general es lograr una ciudad más ordenada, segura y funcional.

“La iniciativa busca optimizar la vialidad y la seguridad de los vecinos, facilitando un recorrido vehicular más eficiente y contribuyendo a la calidad de vida en la ciudad”, explicaron desde la Secretaría de Lima, al destacar que este tipo de intervenciones tienen un alto impacto en el bienestar urbano y la equidad territorial.