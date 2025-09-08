lunes 08 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras

    Zárate: ya se completaron las primeras tres cuadras del nuevo plan asfáltico sobre calle 13, que apunta a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

    8 de septiembre de 2025 - 10:09
    Plan asfáltico en Zárate: completan primeras tres cuadras de calle 13

    Plan asfáltico en Zárate: completan primeras tres cuadras de calle 13

    LAOPINION

    La Secretaría de Lima avanza con el plan de recomposición de la carpeta asfáltica sobre calle 13. Ya se completaron las primeras tres cuadras, con el objetivo de mejorar la transitabilidad urbana y la seguridad vial. El programa se inscribe dentro de una estrategia integral de mantenimiento urbano que incluye otras intervenciones en la vía pública.

    Lee además
    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate
    Julián garcia denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate
    Denuncia en Zarate

    Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

    Primera etapa completada: calles 2 a 8

    En el marco del plan de mejoramiento de la infraestructura vial de Zárate, el Municipio, a través de la Secretaría de Lima, finalizó las tareas de repavimentación en las primeras tres cuadras de calle 13, entre las calles 2 y 8. La obra consistió en el saneamiento de sectores deteriorados, reparación de baches, nivelación del suelo y aplicación de una nueva capa de asfalto de alta resistencia.

    La intervención no solo responde a un reclamo histórico de los vecinos, sino que también busca optimizar la circulación vehicular en una zona que actúa como conector clave entre distintos sectores de la ciudad. Con estos primeros trabajos concluidos, ya es visible la mejora en la transitabilidad y la reducción de riesgos para conductores y peatones.

    Próxima etapa: entre calles 10 y 20

    Las tareas continuarán en los próximos días sobre el tramo comprendido entre las calles 10 y 20. En esa zona, se desarrollarán trabajos similares de recomposición de calzada, con especial atención en sectores donde el asfalto se encuentra más degradado por el uso intensivo o por efectos climáticos.

    Desde la Secretaría de Lima se informó que los cortes de tránsito necesarios serán comunicados con antelación para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes. La coordinación interáreas permitirá mantener la conectividad mientras avanzan los trabajos.

    Una estrategia integral de mantenimiento urbano

    La obra forma parte de un programa más amplio que impulsa el Municipio y que incluye la mejora de calles secundarias, limpieza de desagües, revalorización de espacios públicos y mantenimiento de luminarias. El objetivo general es lograr una ciudad más ordenada, segura y funcional.

    “La iniciativa busca optimizar la vialidad y la seguridad de los vecinos, facilitando un recorrido vehicular más eficiente y contribuyendo a la calidad de vida en la ciudad”, explicaron desde la Secretaría de Lima, al destacar que este tipo de intervenciones tienen un alto impacto en el bienestar urbano y la equidad territorial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Inscriben a cursos de formación en perspectiva de género y cuidados en Zárate

    Julián García denunció que edificios municipales se usan como depósitos en Zárate

    Violento choque en el centro de Zárate dejó tres autos dañados

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    Zárate: aumentan las tarifas del transporte público desde septiembre

    Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

    Isenbeck reduce personal en Zárate y la crisis industrial golpea al empleo local

    Manuel Passaglia volvió a Lima y respaldó el reclamo por la autonomía

    Allanamiento por narcomenudeo en Zárate: un detenido y decenas de dosis de cocaína secuestradas

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Plan asfáltico en Zárate: completan primeras tres cuadras de calle 13

    Plan asfáltico en Zárate: finalizan las primeras tres cuadras de calle 13 y continúan las obras
    Detuvieron a un joven por intento de robo en un automóvil y agresión a policías en San Nicolás.

    Un joven fue detenido en barrio Güena de San Nicolás tras intentar robar batería de un auto

    Desde Entre Ríos, mostraron las claves para reducir la brecha del maíz

    Desde Entre Ríos, mostraron las claves para reducir la brecha del maíz

    HECHOS doblegó en las elecciones en San Nicolás y Manuel Passaglia será diputado provincial.

    San Nicolás: triunfo contundente de HECHOS con Manuel Passaglia, que será Diputado Provincial

    La agricultura no es solo una actividad económica, sino de un modo de vida.

    Día del Agricultor: historia, desafíos actuales y el arraigo de la tierra en Pergamino