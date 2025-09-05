viernes 05 de septiembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Este domingo habrá elecciones en Pergamino, pero la agenda no se detiene. Durante el fin de semana se podrá disfrutar de una variada oferta de actividades.

    Por Néstor Suárez
    5 de septiembre de 2025 - 08:00
    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, continúa en la Unnoba.

    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, continúa en la Unnoba.

    Parroquia La Merced

    Piano y Flauta en francés

    Este sábado en la Parroquia Nuestra Señora de La Merced se desarrollará el concierto “Piano y Flauta en francés” a cargo de Da Capo Dúo, conformado por Maximiliano Runco (piano) y Joaquín de Mayo (flauta traversa).

    A las 20:30, con entrada libre y gratuita.

    Unnoba

    Bordes del abismo

    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, de la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua – oriunda de nuestra ciudad, pero residente en París (Francia)- se podrá visitar durante septiembre, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

    Monteagudo 2772. Entrada libre y gratuita.

    Habemus Theatrum

    Guayaquil, el encuentro

    Este viernes se estrena en la sala Habemus Theatrum Guayaquil, el encuentro, una obra de Pacho O'Donnell, protagonizada por Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua, con la dirección de Raúl Notta.

    Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467.

    Florentino Teatro Bar

    Música para ver

    Con localidades agotadas, este viernes el DJ Oscar Scalbi realizará una nueva edición de la propuesta Música para ver, con los éxitos de los años 70, 80 y 90.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30.

    Cinema Pergamino

    Un estreno

    Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película El Conjuro 4: Últimos Ritos. Continúan en cartel las películas Homo Argentum y Los tipos malos 2.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Parroquia de Luján

    Encuentro coral

    Este sábado en la Parroquia de Luján habrá un concierto coral, en el marco de los festejos por el 10º aniversario del Coro Femenino Pergamino. Se presentan: el Coro Polifónico Municipal, el Coro de Guerrico y el Coro Femenino Pergamino.

    Bolivia 250, con entrada libre y gratuita.

    Teatro Unión Ferroviaria

    Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

    Este sábado en el Teatro Unión Ferroviaria comienza el Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, que reúne a varias agrupaciones de nuestra ciudad e invitados de la región.

    Avenida Alsina 530, a las 20:30. El evento continuará este domingo a las 19:30 y cerrará el domingo 14, a las 19:30. Entrada a colaboración.

    Douglas Haig

    Cerrado

    Este viernes y sábado el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig no brindará espectáculos bailables. “Nos reencontramos el viernes 12”, señalan los organizadores.

    San Nicolás 44. Más datos al 2477 454321.

    El Yerta Club Cultural

    Lío Biondelli

    Este viernes en El Yerta Club Cultural se presenta el saxofonista Lío Biondelli con una propuesta a puro jazz. Participará como banda invitada JAM Jazz Trío.

    Estrada 1953, a las 21:00. Descuento especial para estudiantes del Conservatorio. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Ritmo Club

    Keke Conte

    Este viernes vuelve a presentarse en Ritmo Club Resto Bar el intérprete local Keke Conte, con su propuesta de rock nacional.

    Avenida Alsina 950, a las 21:3o. Entrada a la gorra. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

    Casa de la Cultura

    Gala de Danza

    Este sábado la Casa de la Cultura será escenario de una Gala de Danza, organizada en el marco del 30° aniversario de Cascanueces. El evento reunirá a destacadas figuras de la danza nacional y a jóvenes talentos pergaminenses con proyección internacional.

    General Paz 600, a las 19:00. Entradas disponibles a través de la plataforma Plateaunotickets o en la Casa de la Cultura. Para compras grupales pueden contactarse con Cascanueces: 2477 617498.

    Habemus Theatrum

    Hay que apagar el fuego

    Este sábado vuelve a escena la obra de Carlos Gorostiza Hay que apagar el fuego, dirigida por Marcela López y protagonizada por Cecilia Sacoski, Ambrosio Bottarini y Osvaldo Binet.

    Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 2477-451467.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 14:30 a 17:30, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

