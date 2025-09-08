lunes 08 de septiembre de 2025
    • Se entregó el líder del clan dedicado al narcomenudeo que escapó de la Policía y estaba prófugo de la Justicia

    Se trata de un sujeto de 32 años investigado por el fiscal Francisco Furnari en una causa donde aparece liderando una organización narco familiar.

    8 de septiembre de 2025 - 12:57
    La Policía formalizó el procedimiento de detención en la Fiscalía y llevaron detenido al sujeto.

    La Policía formalizó el procedimiento de detención en la Fiscalía y llevaron detenido al sujeto.

    LA OPINION

    El sujeto que escapó de la Policía durante un mega operativo la semana pasada no pudo mantenerse prófugo de la Justicia en una causa judicial del fiscal Francisco Furnari que lo involucra como líder de una organización criminal de narco menudeo.

    En la mañana de este lunes en la Fiscalía se presentó el sujeto que la semana pasada escapó de un amplio operativo policial chocando patrulleros que se interpusieron en su camino y que le dispararon a los neumáticos del auto que conducía para pincharlos para intentar frustrar su fuga sin lograrlo porque pudo escapar corriendo.

    Perfil del prófugo

    Se trata de un sujeto de 32 años quien en el expediente de cinco cuerpos de la instrucción judicial del fiscal Francisco Furnari, que investiga una organización criminal de narcomenudeo aparece señalado como líder de un clan, donde los integrantes de un grupo familiar cumplían distintos roles en la actividad ilícita de vender dosis de estupefacientes al menudeo.

    Asediado por la búsqueda policial y con una orden de detención del juez de Garantías César Solazzi a este sospechoso no le quedó otra alternativa que afrontar el proceso penal.

    Desde la Fiscalía de Furnari desplegaron un amplio mega operativo policial para allanar los domicilios de los involucrados en esta banda familiar dedicada al narcomenudeo en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, los barrios Hernández y Kennedy y otros sectores de la ciudad.

    Con ese amplio despliegue de móviles y uniformados de la Policía Federal coronaron una investigación de más de 17 meses; donde cada individuo aparece individualizado con su jerarquía de liderazgo, su rol y función en la organización narco criminal.

    El sujeto que se entregó en la mañana de este lunes sería el jefe y su ladero o segundo de la banda narco criminal familiar sería su tío.

    Luego, había hombres y mujeres de la familia con desempeño menores y respondiendo a directivas de los líderes para desplegar la actividad ilícita de acopio, reducción a dosis y comercialización de drogas a consumidores.

    Se entregó a la Justicia por las pruebas contundentes en su contra

    La sólida acusación de la oficina de coordinación de estupefacientes de la Fiscalía logró que el Juzgado de Garantías 1 validara las evidencias obtenidas en los allanamientos, haga lugar a las aprehensiones en la urgencia y ordenara la detención del prófugo por las pruebas en su contra.

