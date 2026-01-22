jueves 22 de enero de 2026
    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Con solo 20 años, Luisina Chapero integrará el Ballet Oficial del Festival Nacional de Folklore y será parte de la apertura de cada una de las lunas.

    Por Néstor Suárez
    22 de enero de 2026 - 15:21
    El talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín.

    AIRE CRIOLLO
    Luisina Chapero cuenta con una sólida y diversa formación académica y artística.

    AIRE CRIOLLO
    Luisina Chapero lleva el nombre de Pergamino al escenario mayor del folklore argentino.

    Este importante logro representa un nuevo y significativo escalón en su carrera artística, iniciada desde muy temprana edad junto a sus padres, Cecilia Devia y Germán Chapero, directores de la Academia Aire Criollo, donde dio sus primeros pasos en la danza folklórica.

    La formación de Luisina Chapero

    Además de haber crecido inmersa en el folklore, Luisina cuenta con una sólida y diversa formación académica y artística. Inició sus estudios en la ciudad de Buenos Aires en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde cursó la carrera de Composición Coreográfica tras superar un exigente examen de ingreso. Paralelamente, se formó en distintas disciplinas como urbano, contemporáneo y heels, ampliando su perfil como bailarina integral.

    En 2025 comenzó la Licenciatura en Folklore, combinando su formación académica con la práctica profesional, y decidió presentarse a la audición para integrar el Ballet de la Facultad, donde fue seleccionada. Una experiencia similar vivió al audicionar para la Compañía Ancestral, con la que participó en diversos espectáculos.

    A fines de 2025 tomó la decisión de audicionar para formar parte de la apertura del Festival de Cosquín. El 7 de enero de este año se presentó a la exigente selección, de la que participaron 309 bailarinas y 180 bailarines, logrando quedar entre los elegidos.

    De esta manera, a partir de este sábado, las luces del escenario Atahualpa Yupanqui se encenderán para dar inicio a las nueve lunas del Festival Nacional de Folklore, donde el talento de Luisina Chapero estará presente en cada noche junto al Ballet Oficial de Cosquín, llevando el nombre de nuestra ciudad al escenario mayor del folklore argentino.

