Zárate: Luis Rannelucci llama a votar por Silvina Román para iniciar la transformación

jueves 14 de agosto de 2025
    Luis Rannelucci pidió votar por Silvina Román el 7 de septiembre y planteó que Zárate necesita un nuevo rumbo en seguridad, educación e infraestructura.

    14 de agosto de 2025 - 16:25
    LAOPINION

    El dirigente radical pidió apoyar a la lista de HECHOS el 7 de septiembre y aseguró que la inseguridad, la educación y la infraestructura son los grandes desafíos a resolver. Para Rannelucci, la elección del 7 de septiembre no solo definirá la composición del Concejo Deliberante, sino también la dirección política de Zárate

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate
    De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    “Necesitamos un nuevo rumbo”

    En la recta final hacia las elecciones municipales del 7 de septiembre, el dirigente radical Luis Rannelucci instó a los vecinos de Zárate a votar por la lista de HECHOS, encabezada localmente por Silvina Román y Luis Luna, y por Manuel Passaglia en la Segunda Sección Electoral.

    “Hace mucho que, como zarateños, estamos buscando un nuevo rumbo que nos lleve al desarrollo y al crecimiento del partido. Tenemos muchos problemas por resolver y nadie se ocupa. HECHOS viene justamente a ocupar ese lugar: identificar los problemas y resolverlos con una gestión eficiente y cercana a la gente”, afirmó.

    Inseguridad, educación e infraestructura como prioridades

    Rannelucci señaló que la inseguridad es el problema que más preocupa a los vecinos y que es urgente implementar soluciones concretas. “Este proyecto va más allá de estas elecciones legislativas: debe ser el primer paso para que en 2027 tengamos un nuevo intendente que inicie la transformación definitiva de Zárate”, remarcó.

    También cuestionó la gestión provincial en áreas clave como educación, salud e infraestructura, señalando que son funciones esenciales de un gobernador. En lo educativo, criticó la pérdida de días de clase y, en materia de obras, advirtió sobre el estado crítico de la Ruta 6, que consideró un riesgo para los bonaerenses y un obstáculo para el crecimiento productivo.

    Un proyecto a largo plazo

    Para Rannelucci, la elección del 7 de septiembre no solo definirá la composición del Concejo Deliberante, sino también la dirección política de Zárate para los próximos años. “Si los vecinos nos acompañan, podremos comenzar a trabajar en serio para transformar la ciudad y dejar atrás años de abandono”, concluyó.

    De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

