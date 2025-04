Luciano Dragi en el Top 10 de los 21K de la Asics Golden Run 2025

Dragi, integrante del Team Foster Pergamino, fue en busca de mejorar su registro en medio maratón (21.097,5 metros), logrado en agosto pasado en Buenos Aires (1h. 10m. 56s). “Intenté superarme una vez más pero no se pudo dar, en el kilómetro 10 las sensaciones no eran las mejores así que decidí mermar un poco el ritmo, cuidar mi físico y mi mente para poder seguir entrenando, porque se me vienen objetivos muy lindos”, explicó en diálogo con LA OPINION.