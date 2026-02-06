viernes 06 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Los ocupantes de un auto resultaron ilesos tras despistar y volcar en la ruta 8

    Un auto despistó y volcó en la ruta 8, entre Mariano Alfonzo y El Arbolito. Rescatistas de Pergamino asistieron a los ocupantes, que resultaron ilesos.

    6 de febrero de 2026 - 10:57
    Por el vuelco acudieron los rescatistas de Pergamino a asistir a las personas damnificadas.

    Por el vuelco acudieron los rescatistas de Pergamino a asistir a las personas damnificadas.

    LA OPINION

    Un siniestro vial se registró este viernes por la mañana sobre la ruta nacional 8, en el tramo comprendido entre el acceso a Mariano Alfonzo y el desvío a El Arbolito, donde un automóvil despistó y volcó. Al lugar acudieron rescatistas de Pergamino, sin que se registraran personas lesionadas.

    Lee además
    El auto Renault Duster conducido por la docente volcó a la altura de Fontezuela.

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela
    El chofer murió al llegar al Hospital San José, luego de ser asistido y trasladado en ambulancia.

    Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

    El hecho ocurrió alrededor de las 8:15, a la altura del kilómetro 257 de la ruta nacional N° 8, cuando por causas que se encuentran bajo análisis un Renault Sandero Stepway de color oscuro perdió el control, salió de la traza y terminó volcado fuera de la calzada.

    Tras el alerta, se desplazó hasta el lugar una unidad de rescate identificada como móvil 12, perteneciente a los servicios de emergencia de Pergamino, cuyos brigadistas asistieron a los ocupantes del vehículo y constataron que no presentaban lesiones, pese a la violencia del siniestro.

    El auto volcó y asistieron a las personas damnificadas

    volco renault sandero stepway ruta 8

    Como medida preventiva, el personal actuante procedió a interrumpir la circulación de corriente del automóvil, desconectando la batería para evitar riesgos eléctricos o un posible incendio, mientras se aseguraba el sector donde quedó detenido el rodado.

    Durante el operativo se registraron demoras momentáneas en la circulación, aunque el tránsito no fue interrumpido de manera total y la situación se normalizó una vez concluidas las tareas de seguridad.

    El episodio vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de algunos tramos de la ruta 8, una vía de alto tránsito donde se reiteran los despistes y vuelcos, especialmente en horarios matutinos, por lo que se insiste en la necesidad de conducir con extrema precaución.

    Temas
    Seguí leyendo

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

    Piden 15 años de condena para una pareja juzgada por abusos sexuales y corrupción de menores en Pergamino

    De estar en Córdoba a las milanesas caseras: el cambio de coartada de la influencer para defender a su pareja

    Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    Coartada: la novia del detenido en San Juan y Rocha utilizó sus redes sociales para ejercer su defensa

    Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

    Juicio a un matrimonio por abuso sexual: el padrastro y la madre negaron los hechos denunciados por la joven

    Un inspector fue atropellado por un motociclista para evadir un control de tránsito en el centro de Pergamino

    Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El auto Renault Duster conducido por la docente volcó a la altura de Fontezuela.

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Lo manifestó a #TúRadio, el presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, acerca de la sesión extraordinaria que llevará adelante el Concejo Deliberante este viernes a partir de las 16 horas.

    Baradero: Fuerza Patria acompañará la sesión por el agua, pero aclaró que no se resuelve desde el Concejo

    Viernes 6 de febrero - Versión PDF

    Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizan La empleada, el nuevo thriller psicológico que llega a Cinema Pergamino. video
    Entretenimiento

    Cinema Pergamino renueva su cartelera: llega La empleada y siguen los grandes éxitos

    El calor extremo y la sequía favorecieron un aumento sostenido de alacranes en Ramallo.

    Aumenta la presencia de alacranes en Ramallo y crece la preocupación sanitaria

    Este sábado Cora Tulliani y Fernando Vila proponen un mix de canciones en Florentino Teatro Bar.
    Cultura y espectáculos

    Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural