Los ocupantes de un auto resultaron ilesos tras despistar y volcar en la ruta 8

Por el vuelco acudieron los rescatistas de Pergamino a asistir a las personas damnificadas.

Un siniestro vial se registró este viernes por la mañana sobre la ruta nacional 8, en el tramo comprendido entre el acceso a Mariano Alfonzo y el desvío a El Arbolito, donde un automóvil despistó y volcó. Al lugar acudieron rescatistas de Pergamino , sin que se registraran personas lesionadas.

Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

El hecho ocurrió alrededor de las 8:15, a la altura del kilómetro 257 de la ruta nacional N° 8, cuando por causas que se encuentran bajo análisis un Renault Sandero Stepway de color oscuro perdió el control, salió de la traza y terminó volcado fuera de la calzada.

Tras el alerta, se desplazó hasta el lugar una unidad de rescate identificada como móvil 12, perteneciente a los servicios de emergencia de Pergamino, cuyos brigadistas asistieron a los ocupantes del vehículo y constataron que no presentaban lesiones, pese a la violencia del siniestro.

Como medida preventiva, el personal actuante procedió a interrumpir la circulación de corriente del automóvil, desconectando la batería para evitar riesgos eléctricos o un posible incendio, mientras se aseguraba el sector donde quedó detenido el rodado.

Durante el operativo se registraron demoras momentáneas en la circulación, aunque el tránsito no fue interrumpido de manera total y la situación se normalizó una vez concluidas las tareas de seguridad.

El episodio vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de algunos tramos de la ruta 8, una vía de alto tránsito donde se reiteran los despistes y vuelcos, especialmente en horarios matutinos, por lo que se insiste en la necesidad de conducir con extrema precaución.