jueves 05 de febrero de 2026
    • Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

    El fatal siniestro vial ocurrió en la mañana de este jueves entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly. El conductor falleció al ingresar al Hospital San José.

    5 de febrero de 2026 - 08:09
    El chofer murió al llegar al Hospital San José, luego de ser asistido y trasladado en ambulancia.

    LA OPINION

    Un chofer murió este jueves por la mañana luego de despistar y volcar con un camión cisterna cargado con aceite vegetal sobre la ruta provincial 32, entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly, tras una intensa tormenta. El conductor fue trasladado al Hospital San José, donde se confirmó su fallecimiento.

    Trágico siniestro vial

    Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este jueves sobre la ruta provincial 32, a la altura del tramo comprendido entre la localidad de Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly, donde un camión con acoplado cisterna terminó volcado dentro del cauce de un arroyo y su conductor falleció poco después.

    El vehículo siniestrado transportaba una carga de aceite vegetal procedente de Junín y tenía como destino final el puerto de Rosario. Por causas que aún son materia de investigación, el chofer perdió el control del rodado, salió despistado de la calzada y cayó sobre la ribera del arroyo que atraviesa esa zona rural.

    murio el chofer de un camion al volcar en la ruta 32-1-1
    El chofer muri&oacute; al llegar al Hospital San Jos&eacute;, luego de ser asistido y trasladado en ambulancia.

    De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el vuelco se produjo en los primeros minutos de la mañana de este jueves, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas. Según el informe del sitio oficial de meteorología local, clima.pergamino.gob.ar, durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron aproximadamente 50 milímetros de lluvia, acompañados por caída de granizo en distintos sectores de la región.

    Automovilistas y camioneros que circulaban por la zona y presenciaron el siniestro detuvieron su marcha para auxiliar al conductor y dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911. Minutos después se desplegó un operativo policial a cargo del Destacamento de Policía Vial El Socorro, bajo la coordinación de la subcomisario Lelia Andrada.

    vuelco de un camion en arroyo entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly en la mañana de este jueves
    El chofer muri&oacute; al llegar al Hospital San Jos&eacute;, luego de ser asistido y trasladado en ambulancia.

    Murió en el Hospital

    El conductor del camión fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva por una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital San José de Pergamino. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro de salud.

    En paralelo, personal policial inició las actuaciones periciales correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el despiste y posterior vuelco. Las tareas incluyen el relevamiento del estado de la calzada, las condiciones climáticas, el funcionamiento del vehículo y la toma de testimonios a posibles testigos del hecho.

    Asimismo, los efectivos trabajaron durante varias horas para garantizar la fluidez del tránsito en la zona y coordinar el operativo de remoción del camión y el acoplado cisterna, sin que la carga transportada representara riesgos ambientales ni para los vehículos que circulaban por el sector.

    vuelco de un camion en arroyo entre Manuel Ocampo y el acceso a General Gelly en la mañana de este jueves-002
    El chofer muri&oacute; al llegar al Hospital San Jos&eacute;, luego de ser asistido y trasladado en ambulancia.

    El camión y el acoplado quedaron volcados sobre la alcantarilla de la ribera del arroyo, sin obstruir completamente la traza de la ruta 32, lo que permitió mantener el tránsito habilitado con precaución mientras se desarrollaban las tareas de seguridad y peritaje.

    La instrucción judicial, por la calificación de homicidio culposo, está a cargo del fiscal Fernando Pertierra en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1.

    murio el chofer de un camion al volcar en la ruta 32
    Temas
