    • Un inspector fue atropellado por un motociclista para evadir un control de tránsito en el centro de Pergamino

    Un inspector municipal resultó lesionado al ser atropellado por un motociclista que intentó evadir un control de tránsito en Avenida de Mayo y San Nicolás Norte.

    Por Alfonso Godoy
    4 de febrero de 2026 - 23:03
    LA OPINION

    Un inspector municipal de Tránsito fue atropellado en la noche de este miércoles por el conductor de una motocicleta que intentó evadir un control vehicular en pleno centro de Pergamino. El incidente ocurrió en la intersección de Avenida de Mayo y San Nicolás Norte, durante un operativo preventivo desplegado por el Municipio.

    Según el reporte oficial del escuadrón comunal de Tránsito, el agente municipal se encontraba participando de los habituales controles vehiculares nocturnos que se realizan en la zona céntrica cuando el conductor de una motocicleta intentó eludir el retén dispuesto sobre Avenida de Mayo.

    En esas circunstancias, el motociclista aceleró su marcha y terminó embistiendo al inspector, quien cayó violentamente al pavimento como consecuencia del impacto del rodado. Pese a la maniobra evasiva, el conductor logró escapar del lugar, mientras que el trabajador municipal quedó tendido en la calzada.

    Same

    De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, cuyo personal médico asistió al inspector en el lugar del hecho. Tras la evaluación clínica inicial, se determinó que no era necesario su traslado a un centro de salud, recomendándose curaciones locales en las zonas afectadas por el golpe.

    El episodio se registró minutos antes de las 22:00, en una encrucijada clave del tránsito pergaminense, considerada un punto neurálgico del microcentro, tanto por el caudal vehicular como por la circulación peatonal.

    Desde el área de Tránsito indicaron que el hecho será puesto en conocimiento de la Justicia, ya que la conducta del motociclista no solo implicó la evasión de un control, sino también lesiones a un agente en cumplimiento de sus funciones, situación que podría derivar en actuaciones penales.

    El caso se suma a otros episodios registrados en el marco de los operativos de control de motos y vehículos, que buscan reforzar la seguridad vial y prevenir maniobras peligrosas en el casco urbano de Pergamino.

