Piden 15 años de condena para una pareja juzgada por abusos sexuales y corrupción de menores en Pergamino

El monto de condena solicitado por la Fiscalía es alto y para ambos acusados iguales por considerar acreditados los hechos denunciados por la joven durante las audiencias de juicio oral.

El fiscal Nelson Mastorchio solicitó una condena de 15 años de prisión para una pareja juzgada esta semana en los Tribunales de Pergamino por abusos sexuales y corrupción de menores , tras la denuncia de la hija biológica de la mujer, quien acusó a su padrastro de someterla desde la infancia y a su madre por no impedir los hechos.

En el marco del juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino, el fiscal Nelson Mastorchio , con la intervención de la instructora judicial María José Suárez, pidió que los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone condenen a 15 años de prisión a los integrantes de un matrimonio acusados por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores .

La acusación fiscal sostiene que el padrastro perpetró reiterados hechos de abuso sexual agravado contra la hija biológica de su pareja, mientras que a la madre se le atribuye responsabilidad penal por no haber evitado los ataques, pese a conocer lo que ocurría dentro del ámbito familiar. Para la Fiscalía, la conducta omisiva de la mujer fue determinante para que los abusos se prolongaran durante años.

Durante las audiencias de debate oral ya celebradas, declararon testigos y la propia víctima, hoy de 21 años, quien relató ante los magistrados que fue sometida sexualmente por su padrastro desde la infancia. Según se expuso, los primeros episodios consistieron en abusos simples y manoseos, que con el crecimiento de la niña escalaron progresivamente hacia sometimientos sexuales más graves.

La joven declaró que cuando era adolescente logró contarle lo que ocurría a su madre, pese a que el acusado la mantenía amenazada e intimidada para que no hablara. La mujer tuvo inicialmente una reacción de abandonar el domicilio junto a sus hijos, pero a los pocos días regresó a convivir con el agresor, permitiendo que los ataques continuaran.

Para el fiscal Mastorchio y la instructora judicial Suárez, este dato resulta central: la madre sabía que su hija era víctima de abusos sexuales y, aun así, optó por restablecer la convivencia con el imputado. Desde la Fiscalía la señalaron como una “garante silenciosa”, cuya omisión deliberada permitió la reiteración de los hechos más graves.

Uno de los momentos más contundentes del juicio fue el testimonio de la víctima, quien expuso con angustia las secuelas emocionales que arrastra. Relató que, como consecuencia del trauma, desarrolló conductas de autolesión, realizándose cortes con objetos metálicos para aliviar el dolor psicológico. Los peritajes incorporados al debate dieron cuenta de ataques de pánico, angustia persistente y daño emocional profundo.

La acusación fiscal reconstruyó una cronología de más de diez años de sometimiento. Según se detalló, los abusos comenzaron en 2012, cuando la víctima tenía 9 años, y se extendieron de manera sistemática hasta septiembre de 2022, cuando cumplió la mayoría de edad y logró romper el silencio.

De acuerdo con la Fiscalía, el padrastro se valió de su posición de autoridad dentro del hogar, del uso de fuerza física y de amenazas de muerte para perpetrar los abusos. La denuncia también incluye la filmación y fotografía de la víctima sin su consentimiento, utilizadas como herramientas de control y sometimiento psicológico.

En contraposición, el defensor oficial Lisandro Gargulinski solicitó la absolución de ambos imputados. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de una eventual condena, se aplique un cambio de calificación legal a delitos de menor gravedad y el mínimo de la pena. La defensa negó los hechos denunciados y los atribuyó a conflictos propios de la adolescencia y a una supuesta influencia externa.

Tanto el padrastro como la madre declararon ante el tribunal y rechazaron las acusaciones, sosteniendo que se trataba de una actitud rebelde propia de la edad. Sin embargo, para la Fiscalía, los testimonios, las pericias psicológicas y el relato consistente de la víctima conforman un cuadro probatorio suficiente para sustentar el pedido de condena.

Calificación legal

Según el requerimiento del fiscal Nelson Mastorchio, el padrastro podría ser condenado por abuso sexual agravado con acceso carnal (artículo 119 del Código Penal) y corrupción de menores doblemente agravada por la convivencia (artículo 125).

En cuanto a la madre, la Fiscalía la considera partícipe necesaria, atribuyéndole una presunta complicidad primaria por no haber impedido los ataques sexuales contra su hija.

Lectura del veredicto

Durante el mediodía del próximo viernes 13 de febrero en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal 1, los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone leerán el veredicto de este caso.

El juicio oral se desarrolló en tres jornadas de debate desde el martes hasta el jueves, donde comparecieron testigos propuestos por la Fiscalía y la Defensa y así también peritos profesionales de la psicología que hicieron valoraciones sobre las entrevistas que mantuvieron con la víctima.