Juicio a un matrimonio por abuso sexual: el padrastro y la madre negaron los hechos denunciados por la joven

Este jueves serán los alegatos en el juicio oral por un abuso sexual denunciado por una joven, donde ocupan el banquillo de los acusados su padrastro y la madre biológica.

En el marco del juicio oral por abuso sexual que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal de Pergamino, el padrastro y la madre biológica de una joven negaron que la víctima haya sufrido agresiones sexuales, rechazando de plano las acusaciones formuladas por el fiscal Nelson Mastorchio.

Las declaraciones se produjeron durante la segunda jornada del debate oral, ante los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone, quienes integran el Tribunal Oral en lo Criminal. Ambos imputados ejercieron su derecho a declarar y respondieron tanto a las preguntas del defensor oficial Lisandro Gargulinski como a la indagatoria del fiscal Nelson Mastorchio y de la instructora judicial María José Suárez.

El padrastro enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores doblemente agravada por la convivencia, mientras que la madre está acusada como partícipe necesaria, bajo la hipótesis de una presunta connivencia y omisión deliberada frente a los hechos denunciados.

Durante su exposición, la mujer negó categóricamente los relatos de su hija y sostuvo que no le cree, afirmando que la denuncia habría sido “un invento” con el objetivo de perjudicar su relación de pareja. En el mismo sentido, el padrastro rechazó las acusaciones y atribuyó la denuncia a la influencia de un exnovio de la joven, versión que fue considerada inconsistente por la acusación.

Testimonios de la causa

En la primera jornada del juicio declararon todos los testigos propuestos por la Fiscalía. Entre ellos, la víctima —actualmente mayor de edad—, familiares directos como la abuela, una tía, una prima y un primo, además de una amiga y un exnovio, quien relató que la joven le había confiado los abusos y la acompañó al momento de formalizar la denuncia.

También brindó testimonio la médica policial que realizó el protocolo correspondiente, así como el psicólogo Elvio Dinardo, quien entrevistó a la joven en el Centro de Asistencia a la Víctima y corroboró la coherencia del relato con lo denunciado previamente.

En la segunda jornada, además de los imputados, declararon testigos del entorno familiar presentados por la defensa, entre ellos una hija del acusado, una hermana del imputado y familiares maternos de la joven. En un dato relevante para la causa, algunos de esos testigos ratificaron los dichos de la víctima, respaldando la acusación fiscal.

La acusación fiscal

Según sostiene la Fiscalía a cargo de Nelson Mastorchio, el padrastro se habría valido de su posición de autoridad y convivencia para cometer inicialmente abusos sexuales simples que, con el paso del tiempo, escalaron a episodios de acceso carnal mediante el uso de fuerza física y amenazas de muerte.

La acusación también incluye la filmación y fotografía de la víctima sin su consentimiento, conductas que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas como mecanismos de sometimiento psicológico prolongado.

Uno de los aspectos más sensibles del proceso es la responsabilidad atribuida a la madre. Para la Fiscalía, existen elementos suficientes para considerar que la mujer conocía los ataques y no actuó para impedirlos, manteniendo la convivencia con el agresor. En ese marco, Mastorchio la definió como una “garante silenciosa”, cuya omisión habría permitido la reiteración de los hechos durante años.

Alegatos finales

Con la etapa probatoria concluida, el debate entrará este jueves en su tramo final, cuando se desarrollen los alegatos de las partes. La Fiscalía solicitará la condena del padrastro por los delitos imputados y una pena para la madre como partícipe necesaria, mientras que la Defensa Oficial expondrá su postura absolutoria ante el Tribunal.