jueves 05 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    El incendio de una retroexcavadora que realizaba tareas en el arroyo Pergamino se produjo este jueves por la tarde en avenida Rocha.

    5 de febrero de 2026 - 16:52
    La retroexcavadora se incendió por un presunto desperfecto electromecánico.

    La retroexcavadora se incendió por un presunto desperfecto electromecánico.

    LA OPINION

    Un incendio se registró este jueves por la tarde en una retroexcavadora que se encontraba realizando tareas en el arroyo Pergamino, en inmediaciones del avenida Rocha. El siniestro generó alarma entre vecinos y transeúntes por la intensidad del fuego y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

    Lee además
    Tras los llamados que se registraron en el cuartel de Baradero. La preocupación sigue puesta en que la población tome conciencia a la hora de prender fuego y tomar los recaudos en días de mucho calor.

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios
    Tras una breve atenuación, la ciudad de San Nicolás y el Delta del Paraná volvieron a quedar bajo peligro extremo de incendios.

    San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

    El hecho ocurrió alrededor de las 15:15, cuando por motivos que aún no fueron informados oficialmente la maquinaria pesada comenzó a incendiarse mientras operaba dentro del cauce del arroyo Pergamino, a pocos metros de avenida Rocha, una zona de tránsito constante y frecuente circulación peatonal.

    Las llamas envolvieron rápidamente parte de la retroexcavadora y dieron lugar a una importante columna de humo negro que se elevó varios metros, lo que motivó llamados de alerta al sistema de emergencias y generó preocupación entre los vecinos del sector y automovilistas que circulaban por la zona.

    Extinguieron el incendio

    Ante la situación, los rescatistas se desplazaron hasta el lugar y trabajaron intensamente para controlar y extinguir el incendio. Gracias a la rápida intervención, se logró evitar que el fuego se propagara hacia la vegetación del arroyo o hacia otros equipos y estructuras cercanas.

    Según se informó, no se registraron personas heridas ni fue necesario evacuar viviendas o interrumpir totalmente el tránsito, aunque el operativo obligó a reducir la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

    Si bien las causas del incendio no fueron confirmadas oficialmente, no se descarta una falla mecánica o un desperfecto técnico en la retroexcavadora, teniendo en cuenta el tipo de maquinaria y las exigencias propias del trabajo que se estaba realizando en el lugar.

    Tras controlar el foco ígneo, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos de reignición, mientras personal presente evaluaba los daños materiales ocasionados por el siniestro.

    Los daños sufridos por la retroexcavadora la podrían dejar inutilizada la maquinaria por un tiempo hasta que logren repararla integralmente las partes mecánicas y de la cabina de comando.

    retroexcavadora-incendiada-001
    retroexcavadora-incendiada-002
    retroexcavadora-incendiada-003
    retroexcavadora-incendiada-004
    Temas
    Seguí leyendo

    Bomberos de Baradero intervinieron en 60 servicios durante enero y alertan por el aumento de incendios

    San Nicolás y la región, en alerta extrema por riesgo de incendios forestales

    Incendios de pastizales en San Nicolás: Bomberos actuaron en zona oeste y ya suman casi 300 salidas

    A una adulta mayor en riesgo por el incendio de la casa: la rescataron agentes caminantes y de la Patrulla

    Se incendió un transformador y parte del barrio Viajantes quedó sin energía eléctrica este martes por la noche

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños

    Coartada: la novia del detenido en San Juan y Rocha utilizó sus redes sociales para ejercer su defensa

    Murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32 tras una intensa tormenta

    Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

    Juicio a un matrimonio por abuso sexual: el padrastro y la madre negaron los hechos denunciados por la joven

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El sujeto de 22 años que está en pareja y conducía el automóvil Peugeot 308 a nombre de la mujer residente en el barrio El Molino en cuya propiedad le secuestraron un revólver calibre 38 y elementos de interés para la investigación por el robo a un matrimonio en un barrio cerrado de la ruta 8.

    Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Al cumplirse cinco años del inicio de la crisis sanitaria que transformó al mundo, las artistas Sofía Alcón, Vanesa Alfonso y Fabiana Velo impulsan una jornada conmemorativa para homenajear a las víctimas del COVID-19 en San Pedro. video

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis
    Con el gasto ajustado, la saturación de las hamburguesas gourmet y clientes que migran al delivery, la comida rápida atraviesa un año bisagra.

    El nuevo mapa del fast food: menos consumo, cambios de hábitos y un negocio que se reinventa

    La retroexcavadora se incendió por un presunto desperfecto electromecánico.

    Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

    Daniel Maffei tomó el timón de Pergamino Básquet en reemplazó de Federico Díaz.

    Cambio de mando en Pergamino Básquet: Daniel Maffei reemplazó a Federico Díaz

    El incidente ocurrió el 5 de enero de 2023, en plena temporada de verano, de regreso de la Costa argentina.

    Volvían de la Costa, esperaron 10 horas la grúa y la Justicia ordenó una millonaria indemnización