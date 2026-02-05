Incendio en una retroexcavadora que trabajaba en el arroyo Pergamino generó alarma en el puente de Rocha

Un incendio se registró este jueves por la tarde en una retroexcavadora que se encontraba realizando tareas en el arroyo Pergamino , en inmediaciones del avenida Rocha. El siniestro generó alarma entre vecinos y transeúntes por la intensidad del fuego y una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:15, cuando por motivos que aún no fueron informados oficialmente la maquinaria pesada comenzó a incendiarse mientras operaba dentro del cauce del arroyo Pergamino, a pocos metros de avenida Rocha, una zona de tránsito constante y frecuente circulación peatonal.

Las llamas envolvieron rápidamente parte de la retroexcavadora y dieron lugar a una importante columna de humo negro que se elevó varios metros, lo que motivó llamados de alerta al sistema de emergencias y generó preocupación entre los vecinos del sector y automovilistas que circulaban por la zona.

Ante la situación, los rescatistas se desplazaron hasta el lugar y trabajaron intensamente para controlar y extinguir el incendio. Gracias a la rápida intervención, se logró evitar que el fuego se propagara hacia la vegetación del arroyo o hacia otros equipos y estructuras cercanas.

Según se informó, no se registraron personas heridas ni fue necesario evacuar viviendas o interrumpir totalmente el tránsito, aunque el operativo obligó a reducir la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

Si bien las causas del incendio no fueron confirmadas oficialmente, no se descarta una falla mecánica o un desperfecto técnico en la retroexcavadora, teniendo en cuenta el tipo de maquinaria y las exigencias propias del trabajo que se estaba realizando en el lugar.

Tras controlar el foco ígneo, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar riesgos de reignición, mientras personal presente evaluaba los daños materiales ocasionados por el siniestro.

Los daños sufridos por la retroexcavadora la podrían dejar inutilizada la maquinaria por un tiempo hasta que logren repararla integralmente las partes mecánicas y de la cabina de comando.

