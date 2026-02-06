viernes 06 de febrero de 2026
    • Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Un siniestro vial ocurrió este viernes en la ruta 8, a la altura de Fontezuela, cuando un auto despistó y volcó. La conductora fue trasladada al Hospital San José.

    6 de febrero de 2026 - 10:05
    El auto Renault Duster conducido por la docente volcó a la altura de Fontezuela.

    El auto Renault Duster conducido por la docente volcó a la altura de Fontezuela.

    LA OPINION
    

    

    

    Un despiste seguido de vuelco se registró en la mañana de este viernes sobre la ruta nacional 8, a la altura de la localidad de Fontezuela, donde una mujer resultó lesionada y debió ser trasladada por una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino.

    Por el vuelco acudieron los rescatistas de Pergamino a asistir a las personas damnificadas.

    Siniestro vial

    El siniestro vial se produjo en uno de los tramos de la ruta 8, cuando por causas que son materia de análisis una camioneta Renault Duster perdió estabilidad, salió de la calzada y terminó volcando sobre la banquina, generando preocupación entre los ocasionales automovilistas que circulaban por la zona.

    Como consecuencia del siniestro vial, la conductora, una docente de 54 años, fue asistida en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que dispuso su inmediato traslado al nosocomio local para una mejor evaluación clínica.

    La víctima fue identificada como María Fernanda Kujarchuk, quien se desempeña como preceptora del Jardín de Infantes 924 de Pergamino.

    De acuerdo con los primeros trascendidos de fuentes vinculadas a la intervención, las lesiones sufridas por la automovilista no habrían puesto en riesgo su vida, aunque quedó en observación preventiva en el Hospital San José, donde se le practicaron los controles de rigor.

    En el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del comisario Walter Biandratti, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

    El episodio vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones al circular por la ruta 8, especialmente en horarios matutinos, cuando la visibilidad y las condiciones del asfalto pueden verse alteradas.

    

    El monto de condena solicitado por la Fiscalía es alto y para ambos acusados iguales por considerar acreditados los hechos denunciados por la joven durante las audiencias de juicio oral.

    Piden 15 años de condena para una pareja juzgada por abusos sexuales y corrupción de menores en Pergamino

    Por Alfonso Godoy

