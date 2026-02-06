viernes 06 de febrero de 2026
    • De estar en Córdoba a las milanesas caseras: el cambio de coartada de la influencer para defender a su pareja

    “La Jefa” está publicando nuevo contenido en las historias de sus redes sociales para sostener la inocencia de su novio en un cuantioso robo.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    6 de febrero de 2026 - 00:02
    En las coartadas iniciales la joven aseguraba que en el horario del robo estaban en la provincia de Córdoba y ahora asegura que estaban preparando milanesas.

    En las coartadas iniciales la joven aseguraba que en el horario del robo estaban en la provincia de Córdoba y ahora asegura que estaban preparando milanesas.

    CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM

    De Córdoba a las milanesas es el cambio de la coartada de una joven que salió a defender públicamente a su pareja por movilizarse en el automóvil Peugeot 308 azul investigado por el robo a los integrantes de una pareja en un barrio cerrado para maniatarlos, intimidarlos con armas de fuego y despojarlos de dinero que atesoraban en la propiedad.

    La influencer “La Jefa” se encuentra en el centro de la escena mediática tras utilizar su popularidad en Instagram y Tik Tok para intentar convencer a sus seguidores de la inocencia de su pareja en un robo en el que lo acusan y generó su aprehensión.

    El joven, de 22 años, fue aprehendido este miércoles mientras circulaba en un Peugeot 308 azul oscuro, vehículo que coincide con el filmado durante un violento asalto a un matrimonio en un barrio cerrado. En dicho atraco, las víctimas fueron maniatadas y despojadas de sus ahorros bajo amenazas con armas de fuego.

    Cambio de coartada

    Lo que más ha llamado la atención a los seguidores y a la opinión pública es el repentino cambio en la coartada de la joven. En un principio, la joven aseguraba en sus posteos que, al momento del robo, ella y su pareja se encontraban a 600 kilómetros de distancia, disfrutando de un viaje familiar en la provincia de Córdoba. Incluso llegó a afirmar de forma tajante: "Tenemos miles de pruebas en donde nosotros ese día no estábamos en Pergamino".

    Sin embargo, en las últimas horas, la estrategia defensiva en redes sociales dio un giro de 180 grados. La influencer publicó nuevas historias para "explicar algo que se malinterpretó", modificando su versión de los hechos. Según este nuevo relato, la noche del asalto (alrededor de las 23:00 horas) la pareja se encontraba en su domicilio. La mujer detalló que ese día hicieron compras para el viaje y que, cerca de las 19:30 o 20:00 horas, ella se puso a preparar "milanesas caseras". Según su nueva declaración, no volvieron a salir de la vivienda hasta las 3:30 de la madrugada, momento en que cargaron sus pertenencias en una camioneta —y no en el auto investigado— para partir hacia Córdoba.

    Mientras la influencer sostiene que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad para respaldar esta nueva versión y que "el auto no lo tenían ellos" en ese momento, el avance de la justicia cuenta una historia distinta. El fiscal Germán Guidi ordenó allanamientos simultáneos que resultaron en el secuestro de elementos comprometedores. En un lavadero ubicado en Joaquín Menéndez al 600, se halló un auto robado en Mar del Plata, una pistola .456 cargada y lista para disparar, además de motores de motocicletas sin numeración. Por otro lado, en la vivienda que la pareja comparte en el barrio El Molino, las autoridades incautaron un revólver .38 cromado, borcegos y documentación del sospechoso.

    A pesar de los hallazgos policiales, Schechtel se muestra desafiante en sus redes, advirtiendo que irá "contra todos" los medios de comunicación que publiquen información errónea. "Denme tiempo para poder demostrarle a la gente que nada que ver... yo estoy súper tranquila en mi casa... siempre con la verdad", manifestó en uno de sus descargos más recientes.

