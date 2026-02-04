Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

miércoles 04 de febrero de 2026
    Por Alfonso Godoy
    4 de febrero de 2026 - 21:23
    En la tarde de este miércoles terminaron dos sujetos detenidos y varios domicilios allanados, entre ellos un lavadero donde secuestraron un automóvil Volkswagen Vento con pedido de secuestro de Mar del Plata y con una posible participación en el robo a un matrimonio.

    En la tarde de este miércoles un amplio despliegue policial y judicial terminó con dos sujetos detenidos, un par de vehículos secuestrados y una pistola incautada por la presunta participación en el asalto a un matrimonio en un barrio cerrado.

    La Policía de Investigaciones (DDI Pergamino) y la Fiscalía 2 del fiscal Germán Guidi siguieron hasta interrumpir el paso del conductor de un automóvil Peugeot 308 en San Juan y Rocha por la presunta participación del vehículo y el sujeto en el asalto sufrido por un matrimonio en su casa de un barrio cerrado de la ruta 8.

    Minutos después de las 17:00 fue ese despliegue en el que un móvil policial del Comando de Patrulla le interrumpió el paso y cayeron los detectives de la DDI Pergamino y el fiscal Guidi y los funcionarios judiciales para efectivizar el procedimiento de arresto.

    En ese instante, desde la UFIyJ 2 ordenaron que el otro grupo de Operaciones de la DDI Pergamino avance sobre el otro objetivo en cercanías de ahí. En un lavadero de vehículos de calle Joaquín Menéndez hicieron un allanamiento en el que secuestraron otro vehículo identificado en la logística utilizada por los ladrones en el robo perpetrado a la vivienda familiar donde ladrones encapuchados redujeron a los dos moradores y tras intimidarlos con armas de fuego los despojaron de dinero que atesoraban en la propiedad.

    Vehículos involucrados en el robo

    lavadero-joaquin-menendez-600-pergamino'001
    El Volkswagen Vento secuestrado en el allanamiento en un lavadero de autos de calle Joaquín Menéndez.

    El Peugeot 308 oscuro interceptado en calle San Juan y el Volkswagen Vento secuestrado en el lavadero forman parte de las secuencias que los investigadores judiciales y policiales lograron reconstruir por las imágenes de cámaras de seguridad que registraron videos de las inmediaciones del robo al matrimonio.

    Aparentemente, hubo dos vehículos en la logística del atraco donde un auto de apoyo estuvo en las inmediaciones de la ruta 8 para hacer trasbordo de personas y del botín; además de actuar como “campana” para alertar sobre cualquier despliegue policial que llegara ocurrir.

    Allanamiento en el lavadero

    Las personas que terminaron demoradas y aprehendidas estarían vinculadas de una u otra manera al lavadero de autos de calle Joaquín Menéndez y el allanamiento judicial y policial fue por los indicios sobre posibles actividades ilícitas de sospechosos que frecuentarían ese espacio.

    Amplio despliegue policial y judicial

    La Justicia y la Policía podrían continuar con nuevos operativos y despliegues con otras personas sospechadas de tener algún tipo de vinculación con el atraco al matrimonio en el barrio cerrado de la ruta nacional 8.

    Allanamiento en el barrio El Molino

    En el barrio El Molino, sobre la ruta nacional 188, allanaron la casa del sujeto que iba al mando del automóvil Peugeot 308 y lo interceptaron en inmediaciones de San Juan y avenida Rocha en la tarde de este miércoles.

