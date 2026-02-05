Coartada: la novia del detenido en San Juan y Rocha utilizó sus redes sociales para ejercer su defensa

La joven influencer aprovechó su popularidad en rede sociales para defender a su novio que cayó detenido y brindar coartadas públicas que lo desliga de la situación en que lo involucra la Justicia.

Tras los operativos policiales realizados ayer por la tarde, que culminaron con la interceptación de un Peugeot 308 y la aprehensión de su conductor, la pareja del sospechoso —identificada en redes sociales como "La Jefa" — realizó un extenso descargo público.

Según el relato de la mujer, el vehículo —cuya titularidad le pertenece— no estaba bajo su poder ni el de su pareja el día del asalto. Afirma que el auto permanecía en un lavadero propiedad de un amigo de "Thomi" desde hacía un mes y medio.

"Yo me cansé de decirle que no preste el auto, pero él me decía que al amigo se le había fundido el suyo y se lo prestaba para buscar a sus nenes" , expresó la mujer. Según su versión, el amigo del detenido habría utilizado el coche para cometer el ilícito el pasado 9 de enero, mientras la pareja se encontraba de vacaciones.

Pruebas de geolocalización

La coartada principal de la defensa se basa en la ubicación geográfica: el viaje a Córdoba: La mujer sostiene que tienen publicaciones en redes sociales, fotos y registros que demuestran que, en la fecha del robo, estaban en la provincia de Córdoba y no en Pergamino.

Las cámaras de seguridad: asegura poseer grabaciones de su domicilio particular que confirmarían que su pareja no salió de la vivienda en los horarios clave de la investigación.

El momento de la detención

Respecto al operativo en la zona de San Juan y avenida Rocha, "La Jefa" explicó que la detención se produjo cuando su novio se dirigía a un taller de motos tras haber ido a recuperar el coche. "Fue a buscarlo porque yo sentía algo malo. Lo agarraron solamente porque es su auto, pero él no hizo nada", sentenció.

Finalmente, la mujer aclaró que su abogado ya presentó las pruebas correspondientes y que su pareja se encuentra en calidad de "aprehendido" a la espera de prestar declaración indagatoria. Según sus palabras, confía en que la justicia aclare la situación en las próximas horas al contrastar los movimientos del Peugeot con su estadía fuera de la ciudad.

Influencer de redes sociales

La joven es una influencer con varias cuentas en redes sociales; donde es muy popular en Tik Tok y desde ahí compartió un video muy sugerente en el que dio cuenta que a su novio lo detuvieron.

“El novio de la jefa volvió a caer preso por robos. Separada la jefa”, posteó en una de sus cuentas de Tik Tok.

La coartada en las historias

En su cuenta de Instagram la joven influencer publicó los argumentos para defender a su novio preso y brindar las coartadas que lo desvinculan del episodio investigado por la Justicia.

"Chicas me están mandando miles de msj ! Si a Thomi se lo llevaron todavía no pude hacer nada ni averiguar ni nada, hace 1 mes y medio el AMIGO DE THOMI tenía su auto guardado en su lavadero el día 9 de enero se fueron con el auto a Rob4r , a la cual nosotros estábamos en Córdoba , pueden ir a mis publicaciones y ver la fecha. Porque lo llevaron ? Porq él es el dueño del auto , mi abogadO ya está trabajando en el caso para que se aclare todo y se solucione lo más rápido posible. Mañana apenas me den el papel les voy a mostrar la fecha en la que pasó eso para que puedan ver que él no estaba en pergamino porque estábamos en CÓRDOBA, esto fue en el mes de enero a la cual se abrió una investigación y dieron recién hoy con el paraderO del autO".

"Obviamente que también tenemos el video de la cámara donde muestra que esa noche él no salió de mi casa. Me da mucha pena esto que está pasando, porque sinceramente él no hizo nada, y deseo que se aclare lo más rápido posible, se la persona que tengo al lado y estoy con toda mi tranquilidad que él no tiene nada q ver y que se va a solucionar todo. Solo tenemos que esperar que él declare y mostremos las cámaras videos y msj que el auto no lo teníamos nosotros , y que nosotros a esa hora estábamos de viaje a Córdoba ! Gracias a Dios está todo publicado".

"No me interesa en absoluto si la gente cree no cree, eso ya pasa hacer problema de ustedes. Yo me cansé de decirle que no preste el auto pero él no, que me decía q el amigo se le había fundido el auto que se lo prestaba para ir a buscar sus nenes , y nose cuantas cosas más ! Ayer tuve un sueño re f3o y le dije hoy apenas me levanté anda a buscar el auto y tráelo a casa, porque siento algo malO, fue a buscarlo se estás llendo para el taller de motos que se puso con mi cuñado y lo agarraron y lo llevaron solamente porque es su auto y la titular soy yo, el auto está en regla como los demás vehículos que tengo, cuando dicen y hablan en la noticia de un auto r”” bado no es por el nuestro es por otro auto. La verdad estoy como ustedes en shock jamás nos imaginamos que este chico podía hacer algo así, porque es súper laburante pero bueno nunca se termina de conocer a la gente".

"Yo sé que él no es capaz de hacer eso, ama a las nenas, ama la familia y la vida que llevamos y tenemos, por eso sé que se va a solucionar todo y va aclararse todo; es cuestión de horas que él abogadO pueda hacerlo declarar, no está D3TENidO está aprendido hasta que se aclare y se presenten las pru3bas. Ni él ni yo le debemos nada a la justicia , estamos cumplidos y más legal3s que nunca. Estamos bien económicamente no tenemos necesidad de arruinarl3 la vid4 a una persona ,ni lastimar a las nenas con estas cosas".