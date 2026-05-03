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    • Incendio de cosechadora en Rancagua: se prendió fuego el cabezal durante la trilla de soja

    Incendio de cosechadora en Rancagua durante la trilla de soja movilizó brigadistas; el foco fue contenido sin daños totales.

    3 de mayo de 2026 - 11:00
    Incendio de cosechadora en Rancagua: brigadistas controlaron el fuego en el cabezal durante la trilla de soja en zona rural.

    Incendio de cosechadora en Rancagua: brigadistas controlaron el fuego en el cabezal durante la trilla de soja en zona rural.

    LA OPINION
    Incendio de cosechadora en Rancagua: brigadistas controlaron el fuego en el cabezal durante la trilla de soja en zona rural.

    Incendio de cosechadora en Rancagua: brigadistas controlaron el fuego en el cabezal durante la trilla de soja en zona rural.

    LA OPINION
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    Un incendio de cosechadora en Rancagua se desató este sábado por la tarde durante la trilla de soja, cuando el operario detectó humo en el cabezal. La rápida reacción permitió detener la máquina, desmontar el equipo afectado y evitar que el fuego se propagara al resto de la maquinaria agrícola.

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    Un episodio de riesgo se registró en la zona rural cercana a Rancagua, donde una cosechadora se incendió mientras realizaba tareas de recolección de soja. El foco ígneo se originó en el cabezal de la maquinaria, un sector especialmente vulnerable por la acumulación de residuos vegetales y la fricción propia del trabajo en campo.

    De acuerdo con lo informado, el operario advirtió la presencia de humo en la parte delantera del equipo y actuó de inmediato: detuvo el motor y procedió a apagar la maquinaria para evitar una mayor propagación del fuego. En una maniobra clave, también desmontaron el cabezal, lo que resultó determinante para preservar el resto del vehículo.

    Trilla soja incendio

    El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, en momentos en que se desarrollaba la trilla de la oleaginosa en un establecimiento rural. Las condiciones propias de la cosecha, con material seco y altas temperaturas, suelen incrementar el riesgo de incendios en maquinaria agrícola, especialmente en plena campaña.

    Ante la emergencia, se solicitó la intervención de brigadistas, quienes acudieron con una dotación para controlar la situación. El operativo se desplegó sobre el camino rural que conecta la Ruta Nacional 8, a la altura de Fontezuela, con la Ruta Provincial 32 en dirección a Rancagua.

    Brigadistas control incendio

    Hasta el lugar llegó el Móvil 27, cuyos integrantes trabajaron en la asistencia y control del incendio. Las tareas se concentraron en el sector de la primera bajada hacia Fontezuela, donde lograron contener el foco sin que se extendiera a otras partes de la cosechadora ni al entorno rural.

    Gracias a la intervención coordinada y a la rápida respuesta inicial del operario, no se registraron daños totales en la maquinaria ni personas heridas. El episodio, sin embargo, volvió a poner en evidencia la importancia de extremar las medidas de prevención durante la cosecha.

    Causas incendio rural

    Por el momento, las causas que originaron el incendio son materia de investigación. No se descarta que el foco haya comenzado por acumulación de material seco o algún desperfecto mecánico en el sistema del cabezal.

    Especialistas recuerdan la necesidad de realizar controles periódicos en maquinaria agrícola, mantener limpios los sistemas de corte y contar con elementos de extinción a bordo, especialmente en épocas de intensa actividad rural como la campaña de soja.

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