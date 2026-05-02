Una comerciante redujo a una mujer que intentó estafarla con tarjetas bancarias robadas

Una mujer con pedido de captura fue detenida en la mañana del viernes en el barrio José Hernández de Pergamino, luego de intentar concretar una Estafa con tarjetas bancarias robadas en un comercio. La encargada del local detectó la maniobra fraudulenta, la retuvo y dio aviso al sistema de emergencias.

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El episodio ocurrió alrededor de las 10:00 en un comercio de cercanía ubicado en calle Valentini al 1300, donde la responsable del local se encontraba desarrollando su jornada laboral habitual cuando ingresó una clienta con intenciones de realizar una compra.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la sospechosa —una mujer mayor de edad— intentó abonar la mercadería utilizando tres tarjetas bancarias, una de débito y dos de crédito, todas a nombre de un tercero. La situación despertó sospechas inmediatas en la comerciante, quien advirtió inconsistencias en la operación y en la identidad de la compradora.

Frente a esta irregularidad, la encargada del comercio actuó con rapidez: evitó concretar la transacción y, con determinación, logró retener a la mujer dentro del local mientras solicitaba la presencia policial a través del servicio de emergencias.

Minutos después, efectivos de la Policía Departamental de Seguridad Pergamino arribaron al lugar y procedieron a la aprehensión de la sospechosa, quien fue trasladada a sede policial a disposición de la Justicia.

Fuentes del caso indicaron que la mujer contaba con un pedido de captura activo, vinculado a diversas causas penales en trámite desde 2023, 2024 y 2025, en las que se encuentra imputada por distintos delitos contra la propiedad.

En este contexto, la tentativa de estafa registrada en el comercio del barrio José Hernández no solo motivó su detención en flagrancia, sino que además permitió dar cumplimiento a la orden judicial vigente que requería su localización y comparecencia ante distintos fueros.

Durante la mañana de este sábado, la imputada fue indagada en sede judicial, donde se le atribuyó formalmente el delito de tentativa de estafa. A partir de su arresto, deberá responder también en los expedientes pendientes que originaron el pedido de captura.

El accionar de la comerciante fue clave para evitar el perjuicio económico y facilitar la intervención policial, en un hecho que vuelve a poner en evidencia la importancia de la prevención y la atención ante maniobras fraudulentas en operaciones comerciales cotidianas.