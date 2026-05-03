El ladrón que asaltó varios comercios estando con arresto domiciliario fue condenado a seis años y medio

El ladrón en uno de los robos intimidó a un comerciante con un palo para despojarlo de dinero y productos de un local de barrio. LA OPINION

En un fallo reciente del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Pergamino homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los imputados. La resolución impone una pena unificada de cumplimiento efectivo para Matías Nicolás Herrera y César Emanuel Mendoza, quienes reconocieron su autoría en una serie de hechos delictivos ocurridos entre 2022 y 2024.

Intimidaron a un comerciante con un palo Uno de los hechos principales que sustentan el fallo ocurrió el 15 de abril de 2023 en un almacén ubicado en la calle Merlino al 1100. Según las pruebas recolectadas, los ahora condenados ingresaron al comercio junto a un menor de edad e intimidaron al propietario utilizando un palo de madera de 68 centímetros. En un acto de violencia, uno de los sujetos le arrojó un paquete de yerba a la víctima mientras los otros sustraían el dinero de la caja registradora para luego huir a pie.

Salió a robar estando con arresto domiciliario La situación de Matías Herrera se agravó particularmente por un hecho ocurrido en septiembre de 2024. A pesar de encontrarse cumpliendo un arresto domiciliario con monitoreo electrónico, Herrera salió de su vivienda descalzo y con el torso desnudo para intentar asaltar a una vecina. Utilizando un cuchillo tipo "Tramontina", exigió la entrega de un teléfono celular, pero fue ahuyentado por un testigo; su huida quedó registrada en cámaras de seguridad donde se observaba claramente la tobillera electrónica en su pierna.

Asalto a un quiosco Por su parte, César Mendoza también fue responsabilizado por un robo cometido en julio de 2022 en un kiosco de Bulevar Ameghino. En esa oportunidad, tras amenazar a la empleada, el delincuente se apoderó de una cigarrera que contenía 130 atados de cigarrillos y escapó en una motocicleta azul de 110 cc. Las investigaciones posteriores, que incluyeron allanamientos y el análisis de mensajes de texto, permitieron vincular directamente a ambos sujetos con los hechos descritos.

Finalmente, el magistrado consideró que no existen atenuantes que disminuyan la responsabilidad penal de los acusados. Herrera y Mendoza fueron condenados como autores responsables de los delitos de robo agravado por el uso de armas y por la intervención de un menor, en concurso real con otros hechos de robo simple y tentativa de robo.

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