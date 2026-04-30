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    • Allanamiento en barrio Newbery: detuvieron a una pareja con dosis de droga, armas y por hurto en Pergamino

    Un allanamiento en barrio Newbery derivó en la detención de una pareja por hurto, drogas para la venta y tenencia ilegal de armas en Pergamino.

    30 de abril de 2026 - 17:40
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    silvia anabela guzman
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    Un procedimiento policial en el barrio Newbery de Pergamino terminó con la detención de una pareja acusada de hurto, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y posesión ilegal de armas de fuego, tras un allanamiento ordenado por la Justicia que permitió secuestrar droga fraccionada y armamento.

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    El operativo fue llevado adelante este miércoles al mediodía por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local, en el marco de una investigación iniciada por un hecho de hurto denunciado días atrás. La orden de allanamiento fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Pergamino en el marco de la causa penal correspondiente.

    El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Martínez Granados al 300, en el barrio Newbery, donde los uniformados lograron aprehender a un hombre de 30 años y a una mujer de 31, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

    Durante la requisa del inmueble, los efectivos incautaron dos armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa Thunder, con su respectivo cargador y nueve municiones, y un revólver calibre .22 largo marca Pucará, que contenía tres proyectiles en su tambor. Ninguna de las armas contaba con la documentación legal correspondiente, por lo que se les imputa la tenencia ilegal.

    Además, en el domicilio se halló una cantidad significativa de estupefacientes. Los uniformados secuestraron un envoltorio con clorhidrato de cocaína que arrojó un peso total de 72,4 gramos, junto a otros tres envoltorios con marihuana que totalizaron 300,9 gramos. Según indicaron fuentes policiales, la sustancia estaba fraccionada y en condiciones compatibles con su comercialización.

    A partir de estos hallazgos, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, especializada en estupefacientes, y a la UFI N° 8, que interviene en la causa por hurto. Ambos imputados fueron trasladados a la Comisaría Tercera, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

    La investigación continúa con el objetivo de determinar si los aprehendidos integraban una red de comercialización de drogas en la zona, mientras que los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para su incorporación como prueba en la causa.

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