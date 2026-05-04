lunes 04 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Salud y bienestar

    Día Internacional de la Celiaquía en Argentina: la enfermedad que afecta a unas 400.000 personas

    La celiaquía puede no dar síntomas claros y confundirse con otros cuadros. Se estima que hay entre 300 mil y 400 mil casos en la Argentina.

    4 de mayo de 2026 - 12:00
    El 5 de mayo busca visibilizar la celiaquía, promover el diagnóstico oportuno y garantizar el acceso a alimentos seguros para quienes deben llevar una dieta libre de gluten.

    El 5 de mayo busca visibilizar la celiaquía, promover el diagnóstico oportuno y garantizar el acceso a alimentos seguros para quienes deben llevar una dieta libre de gluten.

    Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Celiaquía, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para visibilizar una enfermedad que, lejos de ser una moda alimentaria, afecta a miles de personas en la Argentina. En base a los datos del último censo, se estima que la celiaquía podría afectar a entre 300 mil y casi 400 mil personas en la Argentina. El cálculo surge de cruzar la proporción de 1 caso cada 167 adultos con una incidencia aún mayor en la infancia —1 cada 79—, lo que eleva el número total al considerar la estructura etaria del país.

    Lee además
    Cubata Viajes propone seguir viajando, pero con alternativas más flexibles y accesibles.

    Cubata Viajes lanzó el Cubatón: ofertas imperdibles para viajar más y gastar menos
    Se estima que en Argentina se consumen aproximadamente 300 millones de kilos de milanesas al año.

    Día de la Milanesa: ¿por qué se celebra el 3 de mayo y cuál es su origen?

    La enfermedad celíaca es una condición autoinmune provocada por la intolerancia permanente al gluten, una proteína presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Su consumo genera una reacción que daña la mucosa del intestino delgado y altera la correcta absorción de nutrientes, con consecuencias que pueden impactar en todo el organismo.

    La celiaquía: “la gran simuladora”

    A pesar de su incidencia, el diagnóstico no siempre es sencillo. Por eso suele definirse como “la gran simuladora”. Los síntomas pueden variar según la edad: en niños se manifiesta con retraso en el crecimiento, vómitos o irritabilidad, mientras que en adultos aparecen cuadros como diarrea crónica, distensión abdominal, anemia persistente o pérdida de peso.

    Detectarla a tiempo es clave para evitar complicaciones a largo plazo, como osteoporosis precoz o anemia severa. El diagnóstico se realiza a través de análisis de sangre para identificar anticuerpos específicos y una biopsia intestinal que confirma el estado de la mucosa.

    Dieta estricta

    La única forma de controlar la enfermedad es mantener una dieta estricta libre de gluten de por vida. Esto implica no solo evitar ciertos alimentos, sino también prestar atención a productos donde el gluten puede estar oculto, como medicamentos o cosméticos.

    En la Argentina, la legislación contempla esta problemática. La Ley 26.947 establece mayo como el Mes Nacional de Concientización sobre la Celiaquía y promueve el acceso a alimentos seguros. En ese marco, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publica un listado oficial de productos libres de gluten, que ya supera los 25.000 alimentos disponibles en el mercado.

    El Día Internacional de la Celiaquía no solo apunta a generar conciencia, sino también a reforzar la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a información confiable para mejorar la calidad de vida de la población afectada.

    (Fuente: Agencia DIB)

    Temas
    Seguí leyendo

    Cubata Viajes lanzó el Cubatón: ofertas imperdibles para viajar más y gastar menos

    Día de la Milanesa: ¿por qué se celebra el 3 de mayo y cuál es su origen?

    Por qué se come locro el 1° de mayo, Día del Trabajador

    Bajo el amparo de la Virgen de Luján: comienza la novena a la patrona de Argentina

    La Olimpíada Matemática suma impulso clave con apoyo municipal en Pergamino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Alfonso Domenech perdió más terreno en el campeonato tras sumar otro abandono.

    Otra final sin bandera a cuadros para Alfonso Domenech en el TN

    Por Fernando Bongiovanni
    Pergamino apuesta al futuro: nueva Agencia para articular talento, innovación y producción

    Pergamino apuesta al futuro: nueva Agencia para articular talento, innovación y producción

    Julia Riera cerró una gran semana al alcanzar el subcampeonato en el W35 de Boca Ratón.

    Julia Riera fue subcampeona en Boca Ratón y ratificó su nivel

    Sin viajar a Pergamino: los pueblos ya cuentan con atención para tasas y contribuciones

    Sin viajar a Pergamino: los pueblos ya cuentan con atención para tasas y contribuciones

    Grávida es una red de contención que acompaña a embarazadas en situación de vulnerabilidad.

    Feria solidaria de Grávida en Pergamino para acompañar a madres en situación de vulnerabilidad