Javier Astrada vuelve a Pergamino con una noche de tango en el histórico Roma Bar Café

Javier Astrada y la Orquesta Bien Porteña. El evento anticipa el próximo lanzamiento discográfico del artista local. JAVIER ASTRADA

El reconocido cantor de tangos pergaminense Javier Astrada regresará a su ciudad natal el próximo 19 de junio con una propuesta especial que lo tendrá acompañado por la Orquesta Bien Porteña. La cita será en el emblemático Hotel Roma – Bar Café Roma, un espacio cargado de historia y tradición, que supo recibir en distintas ocasiones a figuras legendarias como Carlos Gardel.

La presentación tendrá un condimento especial: Astrada adelantará parte de su nueva grabación, cuyo lanzamiento oficial está previsto para junio en todas las plataformas digitales. “En esa noche tan especial, estaremos presentando un adelanto de nuestra nueva grabación”, anticipó el artista, quien continúa consolidando su camino dentro del género.

Con la Orquesta Típica El Desbande Además, el espectáculo contará con una participación destacada, ya que por primera vez compartirán escenario con la Orquesta Típica El Desbande del Conservatorio de Música Pergamino, sumando así una impronta formativa y colectiva a la propuesta musical.

La velada se perfila como una experiencia única para los amantes del tango, en un entorno íntimo que combina música en vivo, historia y cercanía con el público.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 e incluyen ubicación asignada por orden de compra. Las reservas pueden realizarse en el Roma Café Bar, de lunes a sábados, o comunicándose al 2477 236933.

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