Un ex policía amenazó con un arma y volvió a generar alarma vecinal por su antecedente de matar un perro

Al Policía le secuestraron una pistola 9 milímetros con la que intimidó a los encargados de un supermercado.

Un ex policía fue aprehendido en la noche del viernes en Pergamino tras amenazar con un arma de fuego a empleados y responsables de un supermercado del barrio Centenario. El episodio reavivó la preocupación vecinal, ya que el mismo individuo había protagonizado meses atrás un hecho de crueldad animal que generó fuerte repudio social.

En una Escuela se produjo un incidente de violencia que generó el despliegue de emergencias

La intervención policial se produjo a partir de un llamado de emergencia que alertó sobre la presencia de un hombre armado en la vereda de un comercio ubicado sobre avenida Intendente Ernesto Illia al 1600, en el barrio Centenario. Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de tensión generada por un sujeto que blandía un arma de fuego y profería amenazas contra las personas presentes.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el incidente se habría originado tras un siniestro vial que involucró a la pareja del agresor, una mujer policía en actividad, quien minutos antes había caído de su motocicleta en las inmediaciones del supermercado. Mientras algunos vecinos y trabajadores asistían a la mujer, el hombre se presentó visiblemente alterado.

Según la declaración de un joven de 18 años que se encontraba trabajando junto a su padre en el retiro de un cartel publicitario, el agresor extrajo un arma de fuego de su cintura y comenzó a realizar movimientos intimidatorios hacia quienes estaban en el lugar. En ese contexto, lanzó amenazas verbales exigiendo que alguien se hiciera responsable por los daños sufridos en la motocicleta.

El testigo relató que el hombre apuntaba en distintas direcciones, con el arma de fuego que empuñaba, mientras gritaba frases como “¿quién se hace cargo de la moto?” y “mañana vuelvo y alguien se tiene que hacer cargo”, lo que generó temor entre los presentes. Ante esta situación, varias personas optaron por alejarse del lugar para resguardar su integridad.

Una vez controlada la situación, personal policial procedió a la aprehensión del individuo en flagrante delito por amenazas calificadas, secuestrando el arma utilizada. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal.

El asesinato de Mondongo

En junio de 2020 ese mismo sujeto tuvo trascendencia pública por quedar acusado de asesinar a Mondongo, el perro callejero que era la mascota de los frentistas en la cuadra de Balboa entre San Nicolás y Alvear.

El hecho generó una inmediata repercusión en el barrio, no solo por la gravedad de lo ocurrido sino también porque el acusado es un ex integrante de la fuerza de seguridad bonaerense que meses atrás había sido protagonista de un episodio que causó indignación pública: la muerte de un perro callejero muy querido por los vecinos.

Aquel animal, conocido en la zona y alimentado por residentes de las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 53, había sido abatido de un disparo en un hecho que motivó denuncias y manifestaciones de repudio por parte de organizaciones proteccionistas y vecinos.

Marta Orlandi fue la cara visible de la denuncia que terminó en una causa judicial por maltrato animal que la Justicia resolvió con una suspensión de juicio a prueba en la que obligaron al imputado a donar una considerable cantidad de kilos de alimentos para perros a una organización protectora de animales.

marta-orlandi-perro-Mondongo Marta Orlandi fue la cara visible de la denuncia que terminó en una causa judicial por maltrato animal que la Justicia resolvió con una suspensión de juicio a prueba en la que obligaron al imputado a donar una considerable cantidad de kilos de alimentos para perros a una organización protectora de animales. LA OPINION

Este nuevo episodio vuelve a colocar al ex efectivo en el centro de la escena, esta vez por un hecho que pudo haber tenido consecuencias aún más graves, al involucrar el uso de un arma de fuego en un contexto de alteración emocional y en un espacio público con circulación de personas.

La investigación continúa su curso con la recolección de testimonios y pruebas que permitan esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.