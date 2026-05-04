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    • Matías Velázquez y Soledad Aita, los ganadores de la Carrera Kodiak

    El saltense y la pergaminense se impusieron en los 8 kilómetros de la competencia que combinó deporte y solidaridad a beneficio de la Granja San Camilo.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    4 de mayo de 2026 - 14:09
    Matías Velázquez y Soledad Aita se quedaron con el triunfo en la Carrera Kodiak.

    Matías Velázquez y Soledad Aita se quedaron con el triunfo en la Carrera Kodiak.

    @dante.aldazabal.ph - @jofreja

    Pergamino vivió en la mañana del domingo una nueva fiesta del atletismo con la primera edición de la Carrera Kodiak, una propuesta que combinó deporte y solidaridad, con largada y llegada en la intersección de avenida Alsina y Luzuriaga. La competencia, organizada por el gimnasio Kodiak con el acompañamiento de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), reunió a un buen número de atletas de la ciudad y de la región en un circuito novedoso y exigente.

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    La prueba contó con dos distancias, de 4 y 8 kilómetros, y tuvo como objetivo solidario colaborar con la Granja San Camilo, destinataria de lo recaudado en el evento. De esta manera, la iniciativa no solo promovió la actividad física sino también el compromiso social, en línea con el espíritu con el que fue concebida.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La primera edición de la Carrera Kodiak se disputó este domingo en Pergamino. El triunfo fue para Matías Velázquez (Salto) y en damas la ganadora fue la local Soledad Aita."
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    El circuito, que hizo su debut, presentó un trazado técnico que incluyó el paso por el Viaducto y las avenidas Vélez Sársfield y Monseñor Scalabrini, además de calles España y Sarmiento, con desniveles que pusieron a prueba a los participantes. La propuesta generó una respuesta positiva entre los corredores.

    Buen nivel competitivo

    En lo deportivo, la prueba principal de 8 kilómetros tuvo un destacado nivel competitivo. El ganador fue Matías Velázquez, de Salto, quien se impuso con un tiempo de 26m. 22s, ratificando su gran presente tras haber sido tercero recientemente en el Maratón de Mar del Plata. El segundo lugar fue para el colonense Orestes Cáceres (26m. 45s), mientras que el tercer puesto lo ocupó el chivilcoyano Emiliano “Toti” Sosa (26m. 53s). El mejor pergaminense fue Ivo Tapia, quien finalizó en la cuarta posición con un registro de 27m. 27s. Completaron los seis primeros Valentín Langé de Carabelas (27m. 29s) y el pergaminense Martín Baccarelli (27m. 41s).

    Otro triunfo para Soledad Aita

    En la clasificación femenina, la victoria quedó en manos de la pergaminense Soledad Aita, quien se impuso de punta a punta con un tiempo de 32m. 59s. La atleta local -ganadora de la 14° Pergamino Corre en marzo- continúa en plena preparación para el Maratón de Rosario, previsto para el 28 de junio, donde buscará mejorar su propio récord pergaminense en la distancia (3h. 08m. 24s).

    “Sole” Aita está pasando por un gran momento tras haber finalizado tercera en el Campeonato Nacional de Medio Maratón disputado hace dos semanas en Santa Rosa, lo que reafirma su crecimiento y sus aspiraciones de cara a nuevos desafíos.

    El podio femenino se completó con la pergaminense Jésica Barriento, segunda con 34m. 28s, y la colonense Mariana Aragón, tercera con 34m. 54s. El cuarto lugar fue para Maricel Cuadrio, de Urquiza, con un tiempo de 34m. 59s.

    Una nueva propuesta que se afianza

    La Carrera Kodiak se consolidó así como una nueva propuesta dentro del calendario atlético local, siendo la segunda competencia de calle del año en Pergamino, luego de la 14ª edición de Pergamino Corre de la Fundación Leandra Barros. Con una buena convocatoria, un circuito desafiante y un fuerte sentido solidario, la jornada dejó una imagen positiva y sienta bases para futuras ediciones.

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