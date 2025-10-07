Los alumnos de una Escuela Especial muestran sus producciones en herrería y sueñan con una salida laboral

Los alumnos del Centro de Formación Integral 1 de Pergamino que desarrollan muebles en el taller de Herrería y los están ofreciendo a la venta en redes sociales.

Con esfuerzo, creatividad y compromiso, los estudiantes del Centro de Formación Integral N°1 de Pergamino (ex Escuela Laboral) transforman las horas de clase en experiencias concretas de aprendizaje y trabajo. En el taller de Formación Técnica en Herrería del turno mañana, bajo la guía de la docente Eli Villalba, los jóvenes fabrican muebles y dispositivos útiles para el hogar que luego son ofrecidos a la comunidad.

El espacio educativo no solo enseña oficios, sino que también despierta vocaciones, promueve la autonomía y fortalece la autoestima de los alumnos al ver materializado el fruto de su propio trabajo.

Durante una de las jornadas de taller, Villalba presentó con orgullo los proyectos realizados por los estudiantes. “Hoy les vamos a mostrar todo lo que hicimos con los chicos. Los muebles salen crudos, todavía falta la etapa de pintura, que es la parte final de cada uno. Pero queremos compartir el proceso y mostrar lo que aprendieron a hacer”, explicó la docente.

Entre las creaciones se destacan mesas ratonas, bancos, banquetas, soportes de hierro, quemadores y estructuras para hamacas, todos construidos íntegramente por los alumnos con materiales metálicos y técnicas de soldadura. Cada pieza lleva el sello de su esfuerzo, su dedicación y su deseo de superarse.

El estudiante Enzo Doroni, uno de los participantes del taller, contó con entusiasmo los detalles de su trabajo: “Estos son mis modelos de sillones, que sirven para acostarse o dormir. También hicimos mesas ratonas, sillones, soportes y quemadores para el patio. Se pueden usar en espacios reducidos, como un balcón. Ponemos las ramas, encendemos el fuego y el calor se concentra arriba, donde se puede cocinar en una plancheta o una ollita”.

Además de ser objetos funcionales y de diseño sencillo, las producciones representan una herramienta de inclusión laboral y social. La posibilidad de vender lo que elaboran refuerza el sentido del esfuerzo y demuestra que lo aprendido en la escuela puede transformarse en un oficio y en una fuente de ingresos.

La docente Villalba subraya la importancia de este tipo de experiencias formativas: “El taller es un espacio donde los chicos aprenden a trabajar con las manos, a usar herramientas, a planificar un proyecto y a ver cómo algo que empezó como una idea se convierte en un producto terminado. Eso los motiva muchísimo y los prepara para la vida fuera de la escuela”.

Centro de Formación Integral

El Centro de Formación Integral N°1 forma parte de la red de instituciones de educación especial que buscan acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades, fomentando la autonomía, la responsabilidad y la inserción en el mundo del trabajo.

Cada pieza que sale del taller es mucho más que un mueble o un objeto de hierro: es una muestra del potencial y la creatividad de los estudiantes, del valor del trabajo en equipo y del compromiso docente con una educación que transforma realidades.

El aprendizaje en acción, la enseñanza del oficio y la ilusión de construir un futuro propio se combinan en cada proyecto que cobra forma en el taller de herrería del CFI 1.

