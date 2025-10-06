lunes 06 de octubre de 2025
    • Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

    Un problema en un tensor obligó al piloto pergaminense a ingresar a boxes en la vuelta 14 cuando venía avanzando luego de haber largado vigésimo quinto.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de octubre de 2025 - 11:42
    El piloto pergaminense Alfonso Domenech no logró completar la final del Turismo Carretera disputada el domingo en el autódromo de San Nicolás, correspondiente a la 12ª fecha del campeonato 2025. A bordo del Dodge Challenger del SAP Team, Domenech abandonó en la vuelta 14 de las 25 pactadas, debido a una falla mecánica que afectó el comportamiento del auto.

    El piloto de Pergamino venía de una positiva remontada en San Luis, donde avanzó 16 posiciones para finalizar 24°, y buscaba en San Nicolás confirmar su evolución dentro de la categoría. Sin embargo, un tensor flojo durante la final arruinó toda posibilidad.

    El fin de semana comenzó con buenas señales en los entrenamientos, donde se ubicó 18° y 17°, respectivamente. Pero en la clasificación del sábado se posicionó 30°, a 1s. 329/1.000 del mejor tiempo. El domingo, en la tercera serie, Domenech logró avanzar una posición para finalizar noveno, lo que lo colocó en el 25° lugar de partida para la final.

    En carrera, el Dodge Challenger mostró buen ritmo y Domenech comenzó a escalar posiciones, hasta que un tensor se aflojó y el auto comenzó a tener tendencias que hicieron imposible que continúe en pista. Este abandono representó su segundo en las últimas tres competencias (también había quedado fuera en la 10ª en Buenos Aires), y le impidió sumar en una fecha clave para seguir ascendiendo en el campeonato.

    En la tabla anual, Domenech se ubica en el 44° puesto con 58,5 puntos. Su objetivo en este tramo final de la temporada es seguir sumando experiencia y buscar consolidarse en el lote intermedio de cara a 2026.

    Alfonso Domenech clasificó trigésimo el sábado y en la tercera serie finalizó noveno.

    Agustín Canapino, el ganador

    La carrera en San Nicolás quedó en manos de Agustín Canapino, quien protagonizó un duelo vibrante con Matías Rossi. El arrecifeño, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, ganó su cuarta final del año y lidera la Copa de Oro con 108 puntos, seguido por Julián Santero (82,5), Santiago Mangoni (74) y el propio Rossi (72,5), quien celebraba su carrera número 300 en la categoría. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 4 de noviembre en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, tercera cita de la Copa de Oro.

