Domenech abandonó en San Nicolás y no pudo sumar en la fecha 12 del TC

El piloto pergaminense Alfonso Domenech no logró completar la final del Turismo Carretera disputada el domingo en el autódromo de San Nicolás, correspondiente a la 12ª fecha del campeonato 2025. A bordo del Dodge Challenger del SAP Team, Domenech abandonó en la vuelta 14 de las 25 pactadas, debido a una falla mecánica que afectó el comportamiento del auto.
