Dalbulus maidis: para sostener la baja incidencia es clave reforzar pautas de manejo

Comenzó octubre y las poblaciones de chicharrita del maíz ( Dalbulus maidis ), vector del achaparramiento, se encuentran en niveles bajos en las principales regiones productoras del país. Así lo informó la red de monitoreo del INTA , que desde hace varias campañas realiza un seguimiento sistemático para brindar información temprana y confiable a productores y técnicos.

“Los niveles poblacionales detectados hasta mediados de septiembre no revisten, por el momento, riesgo fitosanitario. Esto es una buena noticia para el maíz argentino, ya que el vector se mantiene bajo control natural en la mayoría de las provincias”, destacó Adriana Saluso , investigadora del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas del INTA Entre Ríos .

Durante los relevamientos realizados en las provincias de Formosa, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos , los registros fueron bajos y puntuales.

“En Formosa y Tucumán, en rastrojo de maíz, se observaron apenas 2 chicharritas en 160 golpes de red. En el norte de Santa Fe se encontraron 2 adultos en 100 plantas de maíz en estado fenológico de cuatro hojas, mientras que en Entre Ríos, en un verdeo invernal, se halló solo un insecto cada 160 golpes de red”, detalló Saluso.

El rol del clima

De acuerdo con los especialistas, las condiciones climáticas invernales jugaron un rol decisivo. “Las bajas temperaturas del invierno limitaron el crecimiento poblacional del insecto vector, lo que podría haber favorecido su descenso natural”, explicó Daniela Vitti, investigadora del INTA Reconquista, Santa Fe.

Sin embargo, no todas las regiones mostraron el mismo comportamiento. En Chaco, el panorama fue distinto. “El bajo número de heladas y las abundantes precipitaciones invernales favorecieron la emergencia de maíces voluntarios y el incremento de la superficie sembrada, generando un escenario propicio para el desarrollo de la chicharrita”, advirtió Vitti.

Más allá de la baja incidencia actual, el INTA insiste en la necesidad de sostener las buenas prácticas para prevenir futuros brotes.

"El manejo de la chicharrita requiere un abordaje integral y coordinado. No alcanza con mirar lo que ocurre en una sola campaña, sino que es fundamental sostener las estrategias en el tiempo", remarcaron los especialistas.

“Estas pautas permiten reducir la presión del vector y, al mismo tiempo, minimizar el impacto de las enfermedades que transmite. El desafío es combinar medidas culturales, genéticas y químicas de manera equilibrada”, indicaron desde el organismo.

Encuentro virtual para informarse

Para mantener la baja incidencia de la chicharrita, los especialistas del INTA subrayan la importancia de continuar con los monitoreos, las capacitaciones y los encuentros que permitan actualizar conocimientos y compartir experiencias a nivel territorial.

Por eso, se anunció la realización del webinar virtual “Chicharrita del maíz: situación actual y pautas de manejo”, que tendrá lugar el próximo 9 de octubre, y será transmitido por el Canal de YouTube del INTA Reconquista.

“Invitamos a productores, asesores y técnicos a sumarse a esta instancia de capacitación gratuita, donde presentaremos los últimos resultados de la red de monitoreo y repasaremos las mejores prácticas de manejo disponibles”, adelantaron desde INTA Reconquista.

Con este tipo de acciones, el organismo busca fortalecer la articulación entre investigación y producción, al tiempo que reafirma el valor de la red de monitoreo como herramienta estratégica para anticipar riesgos y ofrecer información de calidad al sector agropecuario.

“Hoy el mensaje es tranquilizador: la incidencia de la chicharrita se mantiene baja en la mayoría de las provincias. Pero no podemos confiarnos. La prevención y el manejo integrado son la mejor defensa para proteger al maíz argentino”, concluyeron los especialistas.