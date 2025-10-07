San Pedro: prestigiosa revista científica destaca hallazgo de un marsupial de la Edad de Hielo

el hallazgo destacado por una revista científica del marsupial de la edad de hielo en San Pedro

Un cráneo diminuto que aportó datos clave: Un fósil de apenas dos centímetros de largo, descubierto en San Pedro en septiembre de 2018, se convirtió en una pieza clave para la paleontología sudamericana. Se trata de la porción frontal del cráneo con dentición de un pequeño marsupial extinguido:

Lestodelphys juga, una especie que vivió durante la Edad de Hielo y que hasta ahora solo era conocida por restos de mandíbulas y dientes inferiores.

El hallazgo fue realizado por Julio Simonini, integrante del Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro, y acaba de ser publicado en la prestigiosa Journal of South American Earth Sciences , una revista de alto impacto internacional.

El estudio del fósil estuvo a cargo de un equipo de especialistas de renombre: las paleontólogas Catalina Suárez (IANIGLA-CONICET), Malena Lorente (FCNyM-UNLP) y Analía Forasiepi (IANIGLA-CONICET), junto a Damián Voglino (Museo de Ciencias Naturales A. Scasso de San Nicolás) y José Luis Aguilar (Museo Paleontológico de San Pedro).

Gracias a este nuevo fragmento craneano, se logró describir por primera vez con precisión la forma del rostro del animal y avanzar en el conocimiento sobre su alimentación, adaptación ecológica y distribución geográfica durante el Pleistoceno.

San Pedro, tierra fértil para la ciencia

La publicación científica también destaca la relevancia de los yacimientos de San Pedro como reservorios de fauna extinta y de información valiosa para reconstruir el pasado geológico y biológico de la región. Este nuevo hito vuelve a posicionar al Museo Paleontológico local como referente en el descubrimiento y estudio de especies que habitaron el norte bonaerense miles de años atrás.