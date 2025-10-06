Octavio Mangiaterra ganó en El Panorámico y Sebastían Cianci fue segundo

La premiación de Elite con dos pergaminenses, Sebastián Cianci (2º) y Juan Cintora (5º). CLUB CICLISTAS UNIDOS PERGAMINO

El ciclismo volvió a adueñarse del domingo en el circuito El Panorámico de Pergamino, con una jornada organizada por el Club Ciclistas Unidos Pergamino que convocó a pedalistas de distintas ciudades y se cerró con una atrapante competencia en la categoría Elite.

El rojense Octavio Mangiaterra se impuso en la carrera principal, El segundo puesto fue para el pergaminense Sebastián Cianci, que defendió con jerarquía la localía y fue protagonista siempre en el pelotón de punta. Tercero finalizó Román Mastrángelo (Chivilcoy), cuarto Emiliano Trozzi (Chivilcoy) y quinto Juan Cintora, otro pergaminense que completó el Top 5.

El evento reunió a una gran cantidad de ciclistas en diferentes categorías, lo que convirtió al circuito El Panorámico en el epicentro del ciclismo en la región durante toda la jornada. Desde temprano comenzaron a disputarse las competencias en una jornada inestable en la que la lluvia estuvo presente por momentos.

Resultados completos Elite

1° Octavio Mangiaterra (Rojas) 2° Sebastián Cianci (Pergamino) 3° Román Mastrángelo (Chivilcoy) 4° Emiliano Trozzi (Chivilcoy) 5° Juan Cintora (Pergamino) Máster C 1° Marcos Pérez (Salto) 2° Darío Piñero (Arrecifes) 3° Alberto Iraldi (Carlos Casares) 4° Darío Pagliarisi (Junín) 5° Julio Estrada (Juan José Paso) Damas 1° Victoria Casol (Junín) Máster D 1° Néstor Varela (Arrecifes) 2° Adrián García (Venado Tuerto) 3° Argentino Fontana (Carlos Casares) 4° Raúl Barboza (Chivilcoy) 5° Gustavo Alborzen (Banfield) Máster E 1° Miguel Macchi (Capitán Sarmiento) 2° Juan D’Amico (Carlos Casares) Aficionados Menores 1° Adolfo Otero (Capitán Sarmiento) 2° Agustín Sansone (Chacabuco) 3° Lautaro Madrea (Junín) 4° Federico Mendoza (Colón) 5° Jesús Leguizamón (Salto) Aficionados Mayores 1° Alfredo Quipildor (Salto) 2° Pizzano (Pergamino) 3° Raúl Colanero (Chacabuco) 4° Rubén Trotta (Arrecifes) 5° Ismael Méndez (Arrecifes)

Compartí esta nota en redes sociales:





