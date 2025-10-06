100 x Ciento Sencillito: se viene un encuentro de música y danzas folklóricas en Pergamino

Con entrada libre y gratuita, el próximo domingo 12 se llevará a cabo el Encuentro de Música y Danzas Tradicionales 100 x Ciento Sencillito , una fiesta popular que apunta a celebrar lo mejor de nuestras raíces folklóricas a través de la música, la danza y la camaradería.

La cita será desde las 12:00 del mediodía en el Centro Cultural Bellas Artes -ubicado en la esquina de avenida Alsina y Moreno-, y contará con la participación de destacados referentes de la música folklórica nacional y unos diez cuerpos de danzas tradicionales provenientes de Pergamino y distintas localidades de la región.

Entre las propuestas destacadas del evento se ofrecerá un Taller de Danzas del Litoral , abierto a todo público y completamente gratuito, a cargo de Ricardo Alejandro Villasante , reconocido instructor e integrante del Ballet de Danzas del Litoral , quien compartirá su saber con entusiasmo y conocimiento profundo del patrimonio cultural argentino.

Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de un servicio de bufet a cargo de Gauchito Pergamino , con opciones gastronómicas típicas, y la conducción estará en manos de Claudia Cejas .

El encuentro es impulsado por el dúo de danza surera conformado por Silvina Bartolini y Julio César Rosales, quienes desde hace cuatro años llevan adelante el proyecto Sencillito y al Corazón, con el que han alcanzado ya cien presentaciones en diversos escenarios, de ahí el nombre del evento.

“Es un encuentro de danza, música y festejo con amigos cosechados en este camino de nuestros cuatro años y 100 presentaciones de Sencillito y al Corazón”, expresaron los artistas.

El objetivo que guía a este dúo va más allá del escenario: buscan revivir, preservar y difundir las danzas folklóricas tradicionales bonaerenses, muchas veces olvidadas, revalorizándolas con un estilo propio, que combina respeto por la tradición con un toque de picardía y autenticidad.

“Nosotros somos un proyecto de encuentro con la historia cultural a través de nuestras folklóricas tradicionales bonaerenses, cuyo propósito es salvarlas del olvido”, agregaron Bartolini y Rosales, impulsores de esta iniciativa que ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público.

La música y la danza en 100 x Ciento Sencillito

El Encuentro de Música y Danzas Tradicionales 100 x Ciento Sencillito contará con importantes exponentes de la música y la danza folklórica.

En música estarán: Don Juan Bravo trío, Julio Cañete (Lincoln), Fogoneros sin Arreglo, Daniel González, Miki Yomaiel, Zoilo Bartolo, Lisandro Mac Loughlin y Coco Scalbi.

Por su parte, los confirmados en danzas son: Cuerpo de Baile Fortín Pergamino, El Andariego, Bailarines Independientes, Pareja Silva-Leiva, La posta de Mendieta – Taller de Folklore, Grupos de Danzas Rancho Aparte (Chascomús), Ballet Flor de Ceibo, Academia Aire Criollo, Entrenamiento Peñero, Agrupación Folklórica Milagro del Tiempo (Morón), Ballet Folklórico Latir Legüero (Arrecifes) y Ballet Los Bagüales.

Sobre Sencillito y al Corazón

La pareja de bailarines Sencillito y al Corazón cuenta con una destacada trayectoria en el circuito folklórico nacional. Desde hace cuatro años asisten a Cosquín, invitados por la Comisión Municipal de Folklore, para participar del Desfile Inaugural y Espectáculos Callejeros. Además, participó del Certamen de Danzas Folklóricas "En Tierras Yupanquianas" en Pergamino, donde obtuvo el 2º premio en el rubro Pareja Tradicional.

Sencillito y al corazón ha consolidado su presencia en plataformas como Facebook (Sencillito y al corazón. Pareja Independiente. Danzas sureras) e Instagram: (@sencillito_danzas_sureras). Además, fueron acreditados como prensa en el Festival Mayor de Cosquín, un logro que subraya su creciente influencia en el mundo del folklore.

Desde hace tres años, Bartolini y Rosales también se dedican a enseñar folklore a adultos a través del grupo Entrenamiento Peñero. Esta iniciativa tiene como objetivo principal fomentar la participación en las peñas, con un enfoque en la salud y el disfrute. "Nuestro lema es: ‘para que no te quedes sentado, ni te tengas que ir a sentar’", explica Bartolini.

A través de sus enseñanzas y su constante presencia en escenarios de todo el país, Sencillito y al Corazón sigue cultivando el amor por el folklore argentino y transmitiendo las tradiciones de una manera única y especial.