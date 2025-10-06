Nueva victoria de Tomás Casquero en el Prix del Centro de la Provincia

El pergaminense Tomás Casquero, de 9 años, sigue demostrando su talento en lostableros y volvió a consagrarse en una nueva fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este domingo, en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín de Junín, el representante del Club Social Pergamino se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 12, tras ganar las siete partidas que disputó.

La décima fecha del circuito reunió a 195 jugadores de distintas localidades bonaerenses y, dentro de la categoría Sub 12, participaron 28 ajedrecistas. “Tomi” Casquero finalizó la jornada en lo más alto de la tabla con 7 puntos sobre 7 posibles, relegando al segundo lugar a Fausto Copis (25 de Mayo), quien sumó 6 unidades.

Resultados cuadro ajedrez Casquero 8 de 8 para Tomás Casquero Con esta nueva victoria, Casquero acumula ocho presentaciones en las 10 fechas del Prix y ha logrado ganar cada una de ellas, consolidándose como líder absoluto del campeonato Sub 12, a pesar de competir frente a jugadores mayores. En 2024 ya había logrado el título en Sub 10 y en este 2025, en su debut en la Sub 12, mantiene un ritmo perfecto de competencia.

Un año lleno de logros El pergaminense, que tiene como entrenador al Maestro FIDE Hernán Perelman, está teniendo una temporada excepcional, no solo en el circuito del centro bonaerense. Fue campeón argentino escolar Sub 9, consiguió dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar disputado en Temuco (Chile), y logró un quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis (Brasil), donde también fue cuarto en Blitz.

