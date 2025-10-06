lunes 06 de octubre de 2025
    • Nueva victoria de Tomás Casquero en el Prix del Centro de la Provincia

    El ajedrecista del Club Social Pergamino ganó con puntaje perfecto la décima fecha disputada en Junín y lidera con un amplio margen la categoría Sub 12.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    6 de octubre de 2025 - 14:51
    Tomás Casquero en Junín

    El pergaminense Tomás Casquero, de 9 años, sigue demostrando su talento en lostableros y volvió a consagrarse en una nueva fecha del Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este domingo, en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín de Junín, el representante del Club Social Pergamino se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 12, tras ganar las siete partidas que disputó.

    La décima fecha del circuito reunió a 195 jugadores de distintas localidades bonaerenses y, dentro de la categoría Sub 12, participaron 28 ajedrecistas. “Tomi” Casquero finalizó la jornada en lo más alto de la tabla con 7 puntos sobre 7 posibles, relegando al segundo lugar a Fausto Copis (25 de Mayo), quien sumó 6 unidades.

    Resultados cuadro ajedrez Casquero

    8 de 8 para Tomás Casquero

    Con esta nueva victoria, Casquero acumula ocho presentaciones en las 10 fechas del Prix y ha logrado ganar cada una de ellas, consolidándose como líder absoluto del campeonato Sub 12, a pesar de competir frente a jugadores mayores. En 2024 ya había logrado el título en Sub 10 y en este 2025, en su debut en la Sub 12, mantiene un ritmo perfecto de competencia.

    Un año lleno de logros

    El pergaminense, que tiene como entrenador al Maestro FIDE Hernán Perelman, está teniendo una temporada excepcional, no solo en el circuito del centro bonaerense. Fue campeón argentino escolar Sub 9, consiguió dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar disputado en Temuco (Chile), y logró un quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis (Brasil), donde también fue cuarto en Blitz.

