20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

¡Cierre a puro country en San Pedro!: Line dance, Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 bandas coronaron el 20º Country Music Festival.

La 20º edición del San Pedro Country Music Festival concluye este domingo con una intensa jornada de música y baile en la Costanera. El evento reunió a más de 30 escuelas de line dance y a artistas de todo el país, con un cierre de lujo encabezado por Mack Stevens, Yulie Ruth y Los Mentidores.

La jornada comenzó con el encuentro All Together 5, que convocó a unas 30 escuelas de line dance de todo el país. En un despliegue colorido y coordinado, cientos de bailarines realizaron dos coreografías simultáneas sobre la Avenida Costanera, marcando el inicio de una fecha que combina cultura, comunidad y pasión por la música country.

A partir de las 11:00, el escenario principal del festival comenzó a recibir a las bandas que forman parte del cierre, con propuestas que recorren el country tradicional, el blues, el rockabilly y fusiones contemporáneas

13:30 – Richard Lake

13:55 – La Rockabilera del Sur

14:20 – Pasto Loco

14:45 – Los Caracoles Suicidas

15:10 – Hot Pickin’ Brothers

15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers

16:05 – Angry Zeta

El ambiente festivo y familiar acompañó cada uno de los shows, con puestos de comida, merchandising temático y zonas de descanso frente al escenario.

Mack Stevens y Yulie Ruth, los grandes cierres

A las 17:15 se presentó Los Mentidores, banda cordobesa que fusiona blues, soul y country, reconocida por su potencia escénica. Luego fue el turno del texano Mack Stevens y su banda Sons of Sam a las 18:00, trayendo su estilo crudo, rebelde y clásico, inspirado en el sello Sun Records.

El cierre musical quedó en manos de Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, banda que incorpora sonidos de honky tonk y western swing, bajo la conducción de uno de los referentes históricos del género en el país.

Clausura final con todos los músicos

Como broche de oro, desde las 21:00, se llevó a cabo un nuevo All Together con la participación de todos los artistas que formaron parte del festival. El cierre fue multitudinario, con público y músicos celebrando 20 años de un evento que se consolida como el más importante del género en Sudamérica.