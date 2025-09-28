20º San Pedro Country Music Festival: cierre con Mack Stevens, Yulie Ruth y más de 30 escuelas de line dance

La 20º edición del San Pedro Country Music Festival concluye este domingo con una intensa jornada de música y baile en la Costanera. El evento reunió a más de 30 escuelas de line dance y a artistas de todo el país, con un cierre de lujo encabezado por Mack Stevens, Yulie Ruth y Los Mentidores.
Line dance masivo y apertura musica
La jornada comenzó con el encuentro All Together 5, que convocó a unas 30 escuelas de line dance de todo el país. En un despliegue colorido y coordinado, cientos de bailarines realizaron dos coreografías simultáneas sobre la Avenida Costanera, marcando el inicio de una fecha que combina cultura, comunidad y pasión por la música country.
A partir de las 11:00, el escenario principal del festival comenzó a recibir a las bandas que forman parte del cierre, con propuestas que recorren el country tradicional, el blues, el rockabilly y fusiones contemporáneas
Programación artística de la tarde
Durante la tarde del domingo, la grilla incluyó a:
-
13:30 – Richard Lake
-
13:55 – La Rockabilera del Sur
-
14:20 – Pasto Loco
-
14:45 – Los Caracoles Suicidas
-
15:10 – Hot Pickin’ Brothers
-
15:35 – Orlando Curti & The Groove Seekers
-
16:05 – Angry Zeta
El ambiente festivo y familiar acompañó cada uno de los shows, con puestos de comida, merchandising temático y zonas de descanso frente al escenario.
Mack Stevens y Yulie Ruth, los grandes cierres
A las 17:15 se presentó Los Mentidores, banda cordobesa que fusiona blues, soul y country, reconocida por su potencia escénica. Luego fue el turno del texano Mack Stevens y su banda Sons of Sam a las 18:00, trayendo su estilo crudo, rebelde y clásico, inspirado en el sello Sun Records.
El cierre musical quedó en manos de Vane & Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, banda que incorpora sonidos de honky tonk y western swing, bajo la conducción de uno de los referentes históricos del género en el país.
Clausura final con todos los músicos
Como broche de oro, desde las 21:00, se llevó a cabo un nuevo All Together con la participación de todos los artistas que formaron parte del festival. El cierre fue multitudinario, con público y músicos celebrando 20 años de un evento que se consolida como el más importante del género en Sudamérica.