Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que tradicionalmente se conmemora el 12 de octubre, será trasladado al viernes 10 de octubre, día que en esta oportunidad será feriado.

La Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, oficializa una medida impulsada por el Ministerio del Interior con el propósito de generar un fin de semana largo de tres días —del viernes 10 al domingo 12—, destinado a promover el turismo interno y fortalecer la economía regional.

De esta manera, se busca favorecer las actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio.

Asimismo, la resolución aclara que el viernes 10 de octubre fue declarado feriado nacional y no un día no laborable, de modo que los empleados en relación de dependencia no estarán obligados a concurrir trabajar y en caso de hacerlo, deberán recibir doble paga por la jornada.

