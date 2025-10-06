lunes 06 de octubre de 2025
    • Día del Respeto a la Diversidad Cultural: confirmaron que el viernes será feriado nacional

    La conmemoración del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fue adelantada a fin de promover la actividad turística y gastronómica.

    6 de octubre de 2025 - 15:29
    Confirmaron que el viernes será feriado nacional.
    La Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, oficializa una medida impulsada por el Ministerio del Interior con el propósito de generar un fin de semana largo de tres días —del viernes 10 al domingo 12—, destinado a promover el turismo interno y fortalecer la economía regional.

    De esta manera, se busca favorecer las actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio.

    Asimismo, la resolución aclara que el viernes 10 de octubre fue declarado feriado nacional y no un día no laborable, de modo que los empleados en relación de dependencia no estarán obligados a concurrir trabajar y en caso de hacerlo, deberán recibir doble paga por la jornada.

