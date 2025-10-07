Secuestran en San Nicolás más de 700 dosis de cocaína en un allanamiento en barrio San Martín

Encuentran estupefacientes y detienen a un joven en un allanamiento en San Nicolás. LaOpinion

En la jornada del lunes, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tercera de San Nicolás, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Martín, en el marco de una investigación por una presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento, autorizado por la Justicia tras tareas investigativas y de campo, se llevó a cabo en un domicilio de calle Martínez al 1000, donde los efectivos encontraron una bolsa verde con 706 envoltorios de cocaína listos para su venta.

Logran detener al joven presente en el lugar del allanamiento Durante el operativo también se incautó una balanza de precisión, elemento utilizado para el fraccionamiento y pesaje de la droga. En el lugar fue aprehendido un joven de 23 años, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del ingreso policial.

Finalizado el procedimiento, el personal del GTO dio intervención al magistrado a cargo, quien avaló las actuaciones y dispuso las diligencias de rigor. La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, bajo investigación judicial.

