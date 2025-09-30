martes 30 de septiembre de 2025
    • Una adolescente atacó con un cutter a un compañero en el patio de la Escuela Técnica 1

    En el grave episodio de violencia escolar la adolescente le provocó cortes en el cuero cabelludo al varón de 15 años.

    30 de septiembre de 2025 - 16:25
    LA OPINION

    El lunes por la mañana un grave episodio de violencia escolar conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Pergamino. Una adolescente de 15 años agredió a un compañero de su misma clase con un cutter en pleno recreo, provocándole heridas en la cabeza que requirieron atención médica.

    El hecho ocurrió alrededor de las 9:40, cuando los estudiantes se encontraban en el patio de la institución. En ese momento, la joven extrajo el elemento cortante y atacó al estudiante de 16 años, quien sufrió dos cortes en el cuero cabelludo. Tras la agresión, docentes y autoridades escolares intervinieron rápidamente para asistir al herido y contener la situación.

    El alumno fue derivado a un centro de salud donde recibió curaciones, en tanto que la agresora fue contenida por el personal de la escuela. Según trascendió, ambos adolescentes habían tenido conflictos previos que podrían estar vinculados al ataque.

    Adolescente

    La situación generó gran preocupación entre los padres, docentes y alumnos, no solo por la gravedad del hecho sino también por el ingreso de un elemento peligroso al establecimiento. Desde la institución se labraron las actas correspondientes y se dio inmediata intervención a la Policía y a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso las diligencias de rigor.

    La causa quedó caratulada como “lesiones leves” y se encuentra en trámite ante la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y el Juzgado de Garantías Nº 2. Entre las medidas ordenadas, se dispuso que la víctima fuera examinada por el cuerpo médico y que se adoptaran las cautelares necesarias para resguardar su integridad.

    El episodio reaviva la discusión sobre la violencia en las escuelas y los mecanismos de prevención que deben implementarse para evitar hechos de este tipo. Desde sectores educativos se insiste en la necesidad de reforzar la contención emocional de los estudiantes y profundizar las estrategias de mediación escolar para resolver conflictos antes de que escalen a niveles de agresión física.

