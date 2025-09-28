Los abusos sexuales de un profesor de taekwondo a una menor en las clases terminaron en condena judicial

Los abusos sexuales de un profesor de taekwondo a una alumna de corta edad durante las clases de artes marciales a lo largo de tres meses terminaron en una condena judicial en un juicio abreviado resuelto en estos últimos días en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Durante el invierno de 2022 una menor de edad fue abusada sexualmente por su profesor de taekwondo . Los abusos ocurrieron con una frecuencia aproximada de dos veces a la semana, en ocasión que la niña concurría a clases de esa disciplina en las instalaciones de un centro de actividades deportivas y sociales. Los ataques sexuales se consumaban en un contexto de engaño a la menor, donde el profesor aprovechándose de su calidad de maestro en esa disciplina, le decía que le estaba enseñando técnicas propias de esas artes marciales y la manoseaba en sus partes íntimas por encima de la ropa. Asimismo, simulando ejercicios de defensa, se colocaba por detrás de la víctima apoyándose en la parte trasera de su cuerpo y tocándole con sus manos las piernas hasta subir a las caderas, donde permanecía manoseándola.

La madre fue quien hizo la denuncia policial mediante la cual puso en conocimiento de las autoridades que su hija le había contado que era abusada por su profesor de taekwondo.

Asimismo, describió los abusos, los cuales consistían en tocamientos de sus genitales por encima de la ropa, mientras simulaba estar practicando técnicas propias de la disciplina. También, con las mismas excusas de aprendizaje, su profesor le habría apoyado por detrás.

En cuanto a los efectos de estos actos, describió que observaba a su hija como deprimida, desganada, con bajo rendimiento escolar y que ponía excusas para no asistir a las clases del arte marcial.

Además, la madre de la víctima contó que le parecía no adecuado cómo el profesor seguía a su hija en la red social Instagram, los comentarios y reacciones a los posteos de la niña, lo cual le llamaba la atención.

Al momento de declarar en Cámara Gesell la menor relató todos los detalles de los abusos durante las clases.

Sobre la cantidad de veces que ocurrió, la niña dijo que pasaba todas las clases, que fue durante tres meses en el invierno a la actividad, en razón de dos veces por semana.

De la relación con este sujeto, mencionó que solo lo veía en clases, que una vez le pidió Instagram, que él reaccionaba a las fotos que ella subía con caritas enamoradas y corazones.

Para el juez Ignacio Uthurry al momento de fundamentar el veredicto condenatorio sostuvo que “surge claramente la autoría del encartado en el hecho relatado y ello se acredita fehacientemente con las probanzas arrimadas a este expediente, que resultan precisas y certeras y que identifican al procesado como autor del delito que se le endilga”.

La sentencia judicial del Tribunal Oral en lo Criminal consistió en el delito de abuso sexual simple, toda vez que consistió en simples tocamientos de distintas partes del cuerpo de la víctima. La condena fue a tres años de prisión en suspenso.