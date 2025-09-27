Baradero: detienen a un joven con pedido de captura en pleno centro

Un operativo de control rutinario en Baradero permitió la detención de un joven de 24 años con pedido de captura activo. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones e Intervención (UTOI), en pleno centro de la ciudad y sin resistencia por parte del aprehendido.
Detención en zona céntrica
La aprehensión se concretó durante la tarde de ayer en las calles Gascón y Cabrera, mientras personal de la UTOI realizaba tareas de identificación y patrullaje. El operativo se enmarca dentro del programa de seguridad preventiva que la fuerza despliega en distintos puntos de Baradero.
Pedido de captura activo
Durante el control, los efectivos identificaron a un hombre de 24 años que, al ser verificado en el sistema, arrojó un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado en lo Correccional N.º 1 de San Nicolás, por causas judiciales aún en etapa de investigación.
A disposición de la Justicia
Tras la aprehensión, el individuo fue trasladado y quedó a disposición del magistrado competente. Se activaron los protocolos habituales para estos casos, incluyendo custodia y comunicación con las autoridades judiciales de San Nicolás.
Seguridad y prevención
Desde la UTOI remarcaron que este tipo de operativos responde a una estrategia integral de prevención del delito, enfocada en la identificación de personas con causas pendientes. La fuerza viene realizando procedimientos similares en Baradero, Zárate y alrededores, con resultados positivos en la detección de prófugos.