Zárate: El Gobierno lanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta de acciones

Zárate: el gobierno lanza la privatización parcial de la nucleoeléctrica argentina con venta de acciones

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina ( NASA ), empresa que opera las centrales nucleares Embalse y Atucha I y II en Zárate . El Estado mantendrá el control con el 51%, pero cederá el 44% mediante licitación y el 5% será para empleados.

El Estado conservará el 51% del capital accionario, asegurando el control estratégico.

La creación de un Programa de Propiedad Participada para empleados, que abarcará el 5% de las acciones.

La venta del 44% del paquete accionario a través de una licitación pública nacional e internacional .

Atucha I : inaugurada en 1974, fue la primera de América Latina.

Atucha II : comenzó a operar en 2014, es la de mayor potencia.

Embalse: ubicada en Córdoba.

Las Atucha I y II están en el Complejo Nuclear Atucha, en Lima (Zárate), un polo clave para la energía en Argentina.

Argumentos del Gobierno

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo afirma que el sector privado puede operar estas empresas con mayor eficiencia y que la intervención estatal “no ha dado los resultados esperados”.

También se señala que esta privatización busca:

Reducir el déficit fiscal .

Asegurar financiamiento para obras estratégicas como la Extensión de Vida de Atucha I y el nuevo sistema de almacenamiento en seco de combustible.

Movimiento de acciones previo

Antes de ejecutar el proceso de privatización, se ordena que:

NASA transfiera el 0,01% de sus acciones a Energía Argentina S.A. (Enarsa) .

Enarsa ceda el 1% al Estado nacional, garantizando así que este conserve el 51% del control.

En el marco de la Ley de Bases

Esta privatización se enmarca en la Ley de Bases, que autoriza al Poder Ejecutivo a vender hasta ocho empresas públicas. Nucleoeléctrica es una de las primeras en ser parcialmente transferida al sector privado.