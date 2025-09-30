Zárate: El Gobierno lanza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina con venta de acciones

El presidente Javier Milei firmó el decreto 695/2025, publicado este martes, que habilita la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), empresa que opera las centrales nucleares Embalse y Atucha I y II en Zárate. El Estado mantendrá el control con el 51%, pero cederá el 44% mediante licitación y el 5% será para empleados.
Las centrales y su historia
Nucleoeléctrica opera tres centrales nucleares:
-
Atucha I: inaugurada en 1974, fue la primera de América Latina.
-
Atucha II: comenzó a operar en 2014, es la de mayor potencia.
-
Embalse: ubicada en Córdoba.
Las Atucha I y II están en el Complejo Nuclear Atucha, en Lima (Zárate), un polo clave para la energía en Argentina.
Argumentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo afirma que el sector privado puede operar estas empresas con mayor eficiencia y que la intervención estatal “no ha dado los resultados esperados”.
También se señala que esta privatización busca:
Movimiento de acciones previo
Antes de ejecutar el proceso de privatización, se ordena que:
-
NASA transfiera el 0,01% de sus acciones a Energía Argentina S.A. (Enarsa).
-
Enarsa ceda el 1% al Estado nacional, garantizando así que este conserve el 51% del control.
En el marco de la Ley de Bases
Esta privatización se enmarca en la Ley de Bases, que autoriza al Poder Ejecutivo a vender hasta ocho empresas públicas. Nucleoeléctrica es una de las primeras en ser parcialmente transferida al sector privado.