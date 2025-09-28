Grave siniestro vial en la autopista: dos motociclistas resultaron lesionados al ser chocados por un auto

El automóvil Ford Fiesta habría embestido a la motocicleta Yamaha YBR 125 y a una moto Guerrero 110 en el carril de la autopista que va de Arrecifes a Pergamino a la altura de Urquiza.

Un grave siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 20:30 en la autopista de la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 197, en cercanías de la localidad de Urquiza . El siniestro involucró a un automóvil Ford Fiesta y a dos motocicletas, una Yamaha 125 y una moto Guerrero 110.

Por causas que aún son materia de investigación, el auto, conducido por un hombre de 79 años que circulaba en sentido Arrecifes–Pergamino, impactó contra las motos que se desplazaban en el mismo carril. Como consecuencia de la colisión, los jóvenes que iban montados sobre los rodados menores sufrieron lesiones de consideración.

El acompañante de la moto sufrió lesiones de mayor consideración, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal San José junto con el conductor, quien también presentaba golpes y traumatismos. El hombre que guiaba el automóvil resultó ileso.

Tras el impacto, la motocicleta quedó apoyada sobre su lateral en la banquina, mientras que el automóvil se encontraba detenido unos metros más atrás, correctamente estacionado. Personal del SAME acudió con dos ambulancias para asistir a los heridos, en tanto que efectivos de la Policía de Seguridad Vial, el destacamento de Urquiza y agentes civiles de Corredores Viales (peajes) trabajaron en la señalización del tránsito y la asistencia a los conductores.

La ruta no quedó obstruida y la circulación estuvo regulada mientras se realizaban las pericias de rigor. En el lugar también se hizo presente personal de la Comisaría Primera de Pergamino, que inició las actuaciones correspondientes por lesiones culposas, con intervención de la Fiscalía del Departamento Judicial Pergamino.

Las causas del siniestro vial aún se tratan de establecer y se aguarda el informe de la Policía Científica para determinar la mecánica del hecho.

La brigada civil de los Corredores Viales estuvo encargada de señalizar con carteles, balizas e iluminación el lugar donde estaban los vehículos durante la asistencia a las personas involucradas y las pericias de los especialistas de Policía Científica.

Identidades de las personas involucradas en el siniestro vial

El conductor de la motocicleta Yamaha fue identificado como: Franco Glasinovich, 19 años, su acompañante, Facundo Portillo, 25 años y el conductor del automóvil Ford Fiesta: Raúl Alberto Delas, 79 años.