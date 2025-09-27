Los vecinos alertaron que ladrones estaban robando picaportes y los aprehendieron en parque Belgrano

Los herrajes de bronce sustraídos de las puertas de frentes de viviendas.

Los dos sujetos fueron denunciados por vecinos a Ojos en Alerta que permitió ubicarlos a través de cámaras del Centro de Monitoreo.

Dos ladrones fueron aprehendidos en la noche del viernes luego de ser detectados robando picaportes en viviendas de los barrios Trocha y Villa Progreso. La denuncia de un vecino a través del programa Ojos en Alerta y el seguimiento por cámaras de seguridad permitieron la rápida intervención de la Patrulla Urbana y la aprehensión policial de los implicados.

El viernes por la noche, alrededor de las 23.45, un vecino utilizó la aplicación Ojos en Alerta para advertir sobre la presencia de dos sujetos que estaban sustrayendo picaportes de las puertas de viviendas en la zona de los barrios Trocha y Villa Progreso. El denunciante brindó detalles sobre las prendas de vestir que llevaban puestas los sospechosos, lo que permitió individualizarlos rápidamente.

Desde el Centro de Monitoreo municipal se activó un operativo de seguimiento a través de los domos y cámaras instaladas en el sector, que confirmaron el desplazamiento de los sujetos y su huida hacia Parque Belgrano .

Con la información precisa, móviles de la Patrulla Urbana fueron desplegados con sirenas y balizas encendidas. En su recorrido, los agentes observaron cómo los sospechosos descartaban una mochila negra mientras atravesaban el espacio verde.

Minutos más tarde, en las inmediaciones del parque, ambos fueron interceptados y reducidos por los agentes municipales, quienes dieron aviso a la Policía para formalizar la aprehensión.

En la mochila arrojada se hallaron elementos sustraídos que serán puestos a disposición de la Justicia como parte de la investigación. Los dos jóvenes, de 22 y 25 años, domiciliados en Pergamino, fueron trasladados a la dependencia policial.

El hecho fue destacado por las autoridades de Seguridad como un ejemplo del funcionamiento coordinado entre la participación ciudadana, el sistema de videovigilancia y el despliegue de la Patrulla Urbana, herramientas que permitieron neutralizar la maniobra delictiva y poner a disposición judicial a los responsables.