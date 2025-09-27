Detuvieron a un ladrón acusado de una seguidilla de violentos robos a adultos mayores en la zona oeste

El sujeto está involucrado en varios episodios ocurridos entre el martes y jueves en la zona oeste.

Un sujeto de 29 años fue detenido en la tarde del jueves por efectivos del Grupo de Motorizada de la Policía tras ser identificado como el presunto autor de una serie de robos violentos cometidos en la zona oeste de la ciudad, particularmente en los barrios Maiztegui y Güemes.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría ingresado entre el 23 y el 25 de septiembre en al menos tres viviendas habitadas por personas mayores de 80 años, a quienes sorprendió dentro de sus casas para despojarlas de dinero y teléfonos celulares. En uno de los casos, incluso, repitió el ataque en el mismo domicilio en el lapso de apenas 48 horas, lo que incrementó la alarma entre los vecinos.

La última denuncia que permitió avanzar en la pesquisa fue realizada por una mujer de 85 años, residente en calle Bombero Esquivel. La víctima relató que en la mañana del jueves abrió la puerta de su vivienda y fue empujada violentamente por un desconocido que se encontraba en el patio. El intruso logró ingresar por la fuerza, se apoderó de un teléfono celular y un juego de llaves, y luego huyó del lugar. La mujer recibió asistencia del SAME, aunque no fue necesario su traslado al hospital.

Tras esa denuncia, los investigadores del Grupo de Motorizada revisaron las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar al sospechoso, que vestía la misma indumentaria utilizada durante los asaltos. Horas más tarde, en una rápida intervención, lo interceptaron en la puerta de su casa en calle 3 de Noviembre al 1400, donde fue reducido y aprehendido.

sujeto detenido por robos en viviendas de adultos mayores en la zona oeste de la ciudad

El ladrón vivía cerca de las casas asaltadas

El acusado, que residía a pocas cuadras de las viviendas atacadas, quedó imputado en una causa caratulada como robo agravado con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6. En la jornada de este viernes será presentado en audiencia indagatoria.

La investigación también busca establecer si el detenido está vinculado a otros hechos similares ocurridos en la zona oeste bajo un mismo modus operandi: irrupciones a viviendas de adultos mayores en horas de la mañana o la tarde, con violencia física para doblegar a las víctimas y sustracción de objetos de fácil transporte y dinero en efectivo.

Con la captura del sospechoso, los investigadores esperan llevar tranquilidad a los vecinos de los barrios Maiztegui y Güemes, donde en los últimos días se había generado gran preocupación por la reiteración de estos episodios violentos.

El fiscal Daniel Aguilar en la Fiscalía 6 indagó al sujeto acusado de estos robos recientes a partir de las pruebas que lo involucran.