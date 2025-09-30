Milei: "Se desaceleró la economía porque quieren romper todo"

Durante una entrevista televisiva, Javier Milei abordó los múltiples frentes que afectan a su gobierno. Atribuyó la desaceleración económica al accionar opositor, defendió a José Luis Espert ante denuncias por vínculos con un narco, minimizó los audios sobre corrupción en la ANDIS , criticó las protestas en Tierra del Fuego y resaltó el apoyo de Estados Unidos.

El presidente reconoció que la economía “se desaceleró fuertemente” y adjudicó esa situación a la “vocación destructiva del kirchnerismo”. Lo hizo tras la publicación del Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT , que registró una caída del 8,2%. Según Milei, la oposición busca “romper todo” para obstaculizar el rumbo económico del Ejecutivo.

“Cuando aumenta el riesgo país, sube la tasa de interés y se frena la actividad económica. Es la consecuencia de un grupo de forajidos que quieren romper todo”, sostuvo.

También afirmó que la economía se había “expandido fuertemente” en la primera parte del año, pero que los movimientos del Congreso frenaron el crecimiento.

Escándalos en la ANDIS: “Chimentos de peluquería”

Milei desestimó las denuncias por supuestas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo.

Negó que su hermana Karina Milei estuviera involucrada:

“Cuando llegamos, la ANDIS estaba bajo la Secretaría General y lo primero que hizo mi hermana fue sacársela de encima”.

Acusó además a sectores de “montar una red de espionaje paralelo al Poder Ejecutivo” y calificó toda la causa como “chimento de peluquería”.

Caso Espert y las acusaciones por vínculos narcos

El Presidente también defendió al diputado José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, acusado por una supuesta conexión con el narco Fred Machado, quien tiene pedido de extradición de EE.UU.

“Esto es otra operación más, la misma de 2019. Todo es falso, son operaciones para ensuciar”, sostuvo Milei.

El Presidente señaló que las denuncias forman parte de una estrategia del “socialismo del siglo XXI” y que buscan ensuciar a figuras de su espacio a través de métodos repetidos.

Protestas en Tierra del Fuego: “Los violentos de siempre”

Sobre los incidentes en su visita a Tierra del Fuego, Milei acusó a la UOM y sectores kirchneristas de organizar escraches violentos para impedir sus actividades. Dijo que esto es parte de una narrativa para instalar que “no puede caminar por la calle”.

“Violencia es querer bloquear actos, agredir gente. En las redes con un tuit nadie te lastima”, comparó el Presidente.

También insistió en que “los verdaderos fascistas son ellos, los que no permiten que se expresen otras ideas”.

Swap con EE.UU. y respaldo geopolítico

Milei aseguró que Estados Unidos está dispuesto a asistir económicamente a la Argentina y que el apoyo recibido responde a razones geopolíticas. Negó que haya condiciones políticas ni presiones sobre el vínculo con China.

“Si Argentina necesita fondos, EE.UU. nos los da”, enfatizó.

Además, se mostró agradecido con Donald Trump y dijo que se trata de un respaldo “nunca antes visto”.

Elecciones: derrota en PBA y mirada al 26 de octubre

Consultado por la derrota en la provincia de Buenos Aires del pasado 7 de septiembre, relativizó su impacto:

“Las elecciones distritales no son buen predictor de las nacionales”.

Milei se mostró confiado en obtener una victoria legislativa el próximo 26 de octubre, lo que le permitiría avanzar con reformas estructurales. “Vamos a tener un Congreso muchísimo mejor”, anticipó.

Relación con Macri y “triángulo de hierro”

Confirmó que reanudó el diálogo con Mauricio Macri, a quien agradeció el respaldo reciente. También negó que haya fisuras con su hermana Karina y Santiago Caputo, a quienes definió como parte del “triángulo de hierro” de su gestión.