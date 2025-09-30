martes 30 de septiembre de 2025
    • FARO 2025: el agro piensa su futuro con inteligencia artificial, humana y natural

    El próximo 9 de octubre, en los salones de Puerto Norte (Rosario), se realizará la segunda edición de FARO, el foro de innovación organizado por Agroactiva y Puerto Norte. Productores, empresarios, académicos y referentes debatirán sobre los desafíos y oportunidades del agro en un escenario de transformación.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    30 de septiembre de 2025 - 11:11
    DSC_1247

    Bajo el lema “Campo 3i: artificial, humana y natural: inteligencias en sinergia”, FARO 2025 propone un diálogo entre tres fuerzas que hoy marcan el rumbo del sector: la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, la inteligencia humana en la toma de decisiones y liderazgo, y la inteligencia natural como base de la sustentabilidad y los límites productivos.

    El encuentro comenzará a las 8:00 con la acreditación y se extenderá durante toda la jornada en los salones de Puerto Norte, Rosario.

    El programa contará con la participación de especialistas reconocidos en innovación, tecnología y agro:

    Juan Pablo Cosentino, director académico de Tecnología del IAE Business School. Alfonso Rafel, equipo IA de DeepAgro. Juan L. Monge, especialista en farm management support en Lely Argentina, y Hernán Ferrari, Ing. Leaf en Crucianelli.

    Además, estarán: Sergio Cusmai, fundador de AlphaG, presentado por Abelardo Cuffia. Santiago Siri, tecnólogo, emprendedor y presidente de Democracy Earth Foundation. Pablo Alejandro Brunet, fundador de Innerflow, y Alejandro Rozitchner, filósofo y escritor.

    Por otra parte, se desarrollará un panel de experiencias productivas en el que empresarios agropecuarios compartirán aprendizajes sobre innovación y cambios de paradigma en la gestión.

    Los ejes de la agenda

    Entre los temas centrales que abordará FARO 2025 se destacan: La revolución de la inteligencia artificial aplicada al agro; Innovación en sistemas productivos y lecherías inteligentes; El liderazgo humano frente a los nuevos desafíos tecnológicos; El rol de la inteligencia natural en la sustentabilidad agropecuaria.

    DSC_1150 (2)

    Apoyo institucional y networking

    El evento cuenta con el respaldo de empresas líderes como Abelardo Cuffia, AFA, Agrospray, Apache, Banco Nación, CREA, Crucianelli, RUS Agro, Gobierno de Santa Fe, Siembra Neumática y Sherwin Williams. También acompañan entidades de prestigio como la Bolsa de Comercio de Rosario, CRA, CAFMA, Maizar, Aapresid, la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), Fundación Libertad, Argentrigo, Polo Tecnológico Rosario, AFAMAC, ASIMA y Magriba.

    "FARO es un espacio para mirar el futuro del agro desde el presente, poniendo en diálogo las inteligencias artificial, humana y natural para anticipar los cambios que ya nos atraviesan", expresaron desde Agroactiva, organizadora del encuentro.

    FARO se posiciona como una plataforma inigualable para empresas, productores y profesionales, con espacios exclusivos de networking, actividades participativas y acceso a contactos estratégicos.

    Inscripción: www.agroactiva.com/faro_inscripciones. Contacto de prensa: [email protected]

