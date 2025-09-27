sábado 27 de septiembre de 2025
    Desde el Centro de Monitoreo vieron a un ladrón intentando robar una moto y lo aprehendieron las patrullas

    En la madrugada de este sábado en Avenida de Mayo y 9 de Julio interceptaron a un sujeto de 19 años forzando al menos dos motos en el estacionamiento.

    27 de septiembre de 2025 - 10:19
    La Policía arribó por la llamada del Centro de Monitoreo a las patrullas que se encontraban en inmediaciones de la esquina donde este sujeto intentó forzar dos motos.

    La Policía arribó por la llamada del Centro de Monitoreo a las patrullas que se encontraban en inmediaciones de la esquina donde este sujeto intentó forzar dos motos.

    LA OPINION
    En Avenida de Mayo y 9 de Julio aprehendieron al sujeto que intentó forzar las motos.

    En Avenida de Mayo y 9 de Julio aprehendieron al sujeto que intentó forzar las motos.

    LA OPINION
    En Avenida de Mayo y 9 de Julio aprehendieron al sujeto que intentó forzar las motos.

    En Avenida de Mayo y 9 de Julio aprehendieron al sujeto que intentó forzar las motos.

    LA OPINION

    Un joven de 19 años fue sorprendido en flagrancia durante la madrugada de este sábado mientras intentaba sustraer una motocicleta estacionada en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio. La intervención coordinada entre el Centro de Monitoreo y la Patrulla Urbana permitió su aprehensión y posterior traslado a sede policial.

    Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6.25, las cámaras del Centro de Monitoreo municipal detectaron la presencia sospechosa de un joven que realizaba maniobras extrañas sobre una motocicleta estacionada en la zona céntrica de Pergamino.

    Los operadores dieron aviso inmediato a las patrullas que recorrían el área y, en pocos minutos, personal de la Patrulla Urbana se dirigió hasta la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde interceptaron al sospechoso en pleno intento de sustraer una moto.

    De acuerdo con lo informado oficialmente, el joven había dañado una motocicleta y estaba forzando otra cuando fue sorprendido por los agentes. Tras ser retenido en el lugar, se solicitó apoyo policial para completar el procedimiento.

    Minutos después, personal policial arribó a la escena, entrevistó a los propietarios de las motos y procedió a la aprehensión formal del implicado, un joven de 19 años domiciliado en Pergamino, quien fue trasladado a la Comisaría Primera para quedar a disposición de la Justicia.

    Ruben Joaquin Ricabarra Intento de robo de motos en avenida de Mayo y 9 de Julio Centro de monitoreo patrulla urbana 004

    Operativo coordinado

    El operativo se desarrolló con la intervención de dos móviles de Patrulla Urbana, que lograron actuar con rapidez gracias a la coordinación con el sistema de videovigilancia municipal. Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la efectividad del monitoreo urbano y el trabajo conjunto con la Policía, que permitió evitar la consumación del robo y garantizar la restitución inmediata de los rodados a sus dueños.

    Los domos urbanos permiten detectar episodios delictivos y lograr el despliegue de móviles que en forma preventiva pueden llegar antes que se pueda consumar el crimen.

