lunes 29 de septiembre de 2025
    • Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Dos adolescentes de 15 y 16 años se enfrentaron físicamente en la tarde-noche del domingo en la plazoleta ubicada junto a la ruta 8 y se denunciaron.

    29 de septiembre de 2025 - 09:05
    Las adolescentes se enfrentaron en la plazoleta del barrio San Martín.

    Las adolescentes se enfrentaron en la plazoleta del barrio San Martín.

    INTERNET

    La calma habitual de la plazoleta paralela a la ruta nacional 8, a la altura del barrio General San Martín, se vio alterada en la tarde-noche de este domingo por un violento enfrentamiento entre dos adolescentes, que derivó en denuncias cruzadas y la apertura de actuaciones judiciales por amenazas y lesiones leves.

    Denuncias cruzadas

    De acuerdo con la primera denuncia, radicada cerca de las 22:40 en la Comisaría Primera, una joven de 15 años relató que alrededor de las 19:00 se encontraba en la plazoleta ubicada entre Martín Fierro y Scalabrini Ortiz cuando fue abordada por dos chicas que llegaron en motocicleta. Una de ellas, una adolescente de 16 años, la habría agredido físicamente con golpes de puño y además le habría proferido amenazas, asegurando que “cuando la vea la iba a golpear nuevamente”. La menor estaba acompañada por su padre al momento de formalizar la denuncia, en la que se dejó constancia de la intervención de la Fiscalía N° 7.

    Horas más tarde, cerca de las 23:50, fue la joven de 16 años quien se presentó en la dependencia policial junto a su madre para denunciar que también había sido agredida por la adolescente de 15 años. Según su versión, alrededor de las 20:30, en el mismo sector de la plazoleta lindante a la ruta 8, ambas protagonizaron una pelea motivada en un conflicto de vieja data que mantienen entre sí. En este caso, tomó intervención además la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

    Las versiones coinciden en que las jóvenes se enfrentaron físicamente en el espacio público y que ambas sufrieron lesiones leves. Las autoridades judiciales caratularon los hechos como “lesiones leves” y “amenazas”, dando inicio a las diligencias procesales de rigor para esclarecer lo sucedido.

    Este tipo de episodios, protagonizados por menores de edad en espacios públicos del barrio, generan preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que la plazoleta suele ser un punto de reunión de adolescentes y jóvenes de la zona, y reclamaron mayor presencia preventiva de fuerzas de seguridad para evitar que situaciones de violencia escalen a niveles más graves.

