lunes 29 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El suicidio de una joven conmocionó a la comunidad y la madre denunció amenazas que pusieron en duda la muerte

    El sábado en el barrio La Lomita encontraron sin vida a una joven de 23 años de edad y la autopsia confirmó un suicidio, pero la mamá denunció una rara amenaza.

    29 de septiembre de 2025 - 12:45
    Mariela Soledad Lobo (23) era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos.

    Mariela Soledad Lobo (23) era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos.

    LA OPINION

    El suicidio de una joven de 23 años en su vivienda del barrio La Lomita conmocionó a Pergamino el sábado por la mañana. Aunque la autopsia confirmó que la joven se quitó la vida, la madre de la víctima denunció al día siguiente haber recibido amenazas de vecinos que asegurarían haberla “matado”.

    Lee además
    Detuvieron a un joven que disparó un arma de fuego y tenia un auto con pedido de captura en San Nicolás.

    Detienen en San Nicolás a un joven armado con pedido de captura y un auto robado en barrio Química
    Las adolescentes se enfrentaron en la plazoleta del barrio San Martín.

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, cuando personal policial y una ambulancia del Same acudieron a una vivienda ubicada en la esquina de Julián Anolles y Bombero Esquivel, en La Lomita. Allí fue hallada sin vida la joven de 23 años Mariela Soledad Lobo, quien se encontraba colgada con una sábana en el interior de la casa.

    El médico de emergencias confirmó en el lugar el deceso, mientras que la Policía Científica y la médica de Policía realizaron las pericias correspondientes. Posteriormente, la operación de autopsia determinó que la causa de la muerte fue anoxia por asfixia mecánica por ahorcadura, compatible con un suicidio. Fuentes oficiales señalaron que la joven no tenía antecedentes de intentos de autoeliminación ni había dejado una carta.

    Mariela Soledad Lobo suicidio barrio La Lomita

    Una denuncia que abre interrogantes

    Cuando parecía que la causa judicial se orientaba únicamente a un caso de suicidio, al día siguiente surgió un giro inesperado. La madre de la joven se presentó en la Comisaría Primera para denunciar que durante la mañana del domingo varios vecinos se hicieron presentes frente a su vivienda y comenzaron a insultarla y amenazarla.

    Según consta en la denuncia, entre las expresiones proferidas figuró una frase inquietante: “Te vamos a prender fuego la casa, te vamos a matar como matamos a tu hija”. Al mismo tiempo, dos hombres habrían exhibido armas: uno un cuchillo y otro un revólver. Tras proferir las amenazas, se retiraron del lugar.

    La madre identificó a quienes habrían participado en el episodio y la causa quedó caratulada como “Amenazas agravadas y amenazas”, con intervención de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Pergamino. La Policía inició recorridas preventivas en la zona y el Grupo Táctico Operativo fue asignado para certificar la presencia de los denunciados y avanzar en las tareas de identificación y relevamiento.

    Investigación en curso

    La coexistencia de dos expedientes judiciales –uno por suicidio y otro por amenazas– mantiene en vilo a la comunidad barrial. Si bien la autopsia fue categórica en determinar que la joven falleció por ahorcadura, la declaración de la madre abre un nuevo frente de investigación que deberá ser esclarecido en sede judicial.

    En paralelo, vecinos expresaron consternación por la seguidilla de hechos de violencia que sacuden al barrio y esperan que la Justicia determine si se trató de un suicidio sin más implicancias o si, como plantea la denuncia, existen responsabilidades de terceros.

    Las dos actuaciones judiciales se instruyen en la Fiscalía 7 de Fernando D´Elío, quien dio directivas para esclarecer ambos casos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen en San Nicolás a un joven armado con pedido de captura y un auto robado en barrio Química

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Grave siniestro vial en la autopista: dos motociclistas resultaron lesionados al ser chocados por un auto

    Los abusos sexuales de un profesor de taekwondo a una menor en las clases terminaron en condena judicial

    Condenaron a un ladrón por seis causas penales y recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva

    Investigan un vuelo de avioneta en cercanías de la Escuela de Ayerza que generó preocupación en la comunidad

    Detuvieron a un ladrón acusado de una seguidilla de violentos robos a adultos mayores en la zona oeste

    Baradero: detienen a un joven con pedido de captura en pleno centro

    Los vecinos alertaron que ladrones estaban robando picaportes y los aprehendieron en parque Belgrano

    Desde el Centro de Monitoreo vieron a un ladrón intentando robar una moto y lo aprehendieron las patrullas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las adolescentes se enfrentaron en la plazoleta del barrio San Martín.

    Pelea entre dos adolescentes en la plazoleta del barrio General San Martín terminó con denuncias cruzadas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Mariela Soledad Lobo (23) era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos.

    El suicidio de una joven conmocionó a la comunidad y la madre denunció amenazas que pusieron en duda la muerte
    Gastón González es el titular de MAO IT Solutions de Pergamino.

    MAO IT Solutions: Tecnología, innovación y seguridad de vanguardia llegan a Tierra Dorada

    A medio camino. Walter Sachero y Lalo Bonacalza vuelven a encontrarse en el escenario de Espacio Cíclico Rojo.
    Cultura y espectáculos

    La obra A medio camino regresa al escenario con dos funciones imperdibles

    Franco Tinnirello es el propietario de Lumidea, el comercio que abre sus puertas este miércoles en Pergamino

    Lumidea, la boutique de la luz que revoluciona Pergamino, se suma al barrio Tierra Dorada

    La Mesa de Enlace se reúne con el Gobierno con las retenciones como telón de fondo

    La Mesa de Enlace se reúne con el Gobierno con las retenciones como telón de fondo