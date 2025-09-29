El suicidio de una joven conmocionó a la comunidad y la madre denunció amenazas que pusieron en duda la muerte

Mariela Soledad Lobo (23) era una madre de un niño pequeño y muy apegada a sus afectos.

El suicidio de una joven de 23 años en su vivienda del barrio La Lomita conmocionó a Pergamino el sábado por la mañana . Aunque la autopsia confirmó que la joven se quitó la vida, la madre de la víctima denunció al día siguiente haber recibido amenazas de vecinos que asegurarían haberla “matado”.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, cuando personal policial y una ambulancia del Same acudieron a una vivienda ubicada en la esquina de Julián Anolles y Bombero Esquivel, en La Lomita. Allí fue hallada sin vida la joven de 23 años Mariela Soledad Lobo, quien se encontraba colgada con una sábana en el interior de la casa.

El médico de emergencias confirmó en el lugar el deceso, mientras que la Policía Científica y la médica de Policía realizaron las pericias correspondientes. Posteriormente, la operación de autopsia determinó que la causa de la muerte fue anoxia por asfixia mecánica por ahorcadura, compatible con un suicidio. Fuentes oficiales señalaron que la joven no tenía antecedentes de intentos de autoeliminación ni había dejado una carta.

Cuando parecía que la causa judicial se orientaba únicamente a un caso de suicidio, al día siguiente surgió un giro inesperado. La madre de la joven se presentó en la Comisaría Primera para denunciar que durante la mañana del domingo varios vecinos se hicieron presentes frente a su vivienda y comenzaron a insultarla y amenazarla.

Según consta en la denuncia, entre las expresiones proferidas figuró una frase inquietante: “Te vamos a prender fuego la casa, te vamos a matar como matamos a tu hija”. Al mismo tiempo, dos hombres habrían exhibido armas: uno un cuchillo y otro un revólver. Tras proferir las amenazas, se retiraron del lugar.

La madre identificó a quienes habrían participado en el episodio y la causa quedó caratulada como “Amenazas agravadas y amenazas”, con intervención de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Pergamino. La Policía inició recorridas preventivas en la zona y el Grupo Táctico Operativo fue asignado para certificar la presencia de los denunciados y avanzar en las tareas de identificación y relevamiento.

Investigación en curso

La coexistencia de dos expedientes judiciales –uno por suicidio y otro por amenazas– mantiene en vilo a la comunidad barrial. Si bien la autopsia fue categórica en determinar que la joven falleció por ahorcadura, la declaración de la madre abre un nuevo frente de investigación que deberá ser esclarecido en sede judicial.

En paralelo, vecinos expresaron consternación por la seguidilla de hechos de violencia que sacuden al barrio y esperan que la Justicia determine si se trató de un suicidio sin más implicancias o si, como plantea la denuncia, existen responsabilidades de terceros.

Las dos actuaciones judiciales se instruyen en la Fiscalía 7 de Fernando D´Elío, quien dio directivas para esclarecer ambos casos.