Los abusos sexuales de un padrastro a una adolescente se están debatiendo en un juicio oral

La instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio en el banquillo de la acusación del juicio oral.

El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez desde el banquillo de la acusación llevaron a los testigos del Hogar Convivencial y de la Asesoría Pericial que recibieron el testimonio en primera persona de la adolescente víctima de los abusos que se expusieron ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone.

Los jueces Marcela Santoro (presidente); Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone del Tribunal Oral en lo Criminal durante el juicio al sujeto acusado de abuso sexual del padrastro a una adolescente.

Los abusos sexuales de un padrastro a una adolescente y la presunta complicidad de la madre biológica con las agresiones dentro de la morada donde convivían se debaten en un juicio oral en estos días en los Tribunales de Pergamino.

En la mañana de este lunes se inició en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Pergamino el juicio oral contra un hombre de 69 años acusado de haber abusado de la hija de su ex pareja durante la convivencia en un departamento del complejo habitacional Virgen de Guadalupe.

Los integrantes del Tribunal, integrado por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone, escucharon los lineamientos iniciales de las partes. El fiscal Nelson Mastorchio adelantó que demostrará que el acusado se aprovechó de su rol dentro del grupo familiar y de los momentos de ausencia de la madre de la víctima para cometer los hechos que se investigan.

Durante la primera jornada se exhibió el registro audiovisual de la declaración de la víctima brindada en Cámara Gesell, además de los informes profesionales elaborados por especialistas que intervinieron en su acompañamiento. También declararon las trabajadoras del Hogar Convivencial Municipal que asistieron a la adolescente en el período en que estuvo bajo resguardo estatal.

La jueza Marcela Santoro inició el período de presidencia del Tribunal oral en lo Criminal desde principio de este mes hasta el 30 de septiembre del año que viene, escoltada por los vocales Guillermo Burrone e Ignacio Uthurry.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que el acusado mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima y que, durante los años de convivencia, se generó una situación de sometimiento y vulnerabilidad hacia la menor, que finalmente fue puesta en conocimiento de la Justicia a través de la intervención de profesionales del área de niñez.

Acompañamiento del Hogar Convivencial

La intervención de psicólogas y funcionarias del ámbito municipal fue decisiva para que la joven pudiera contar lo que había vivido. A partir de esa actuación, se radicó la denuncia en sede judicial y se inició la investigación que hoy llega a la instancia de juicio.

El fiscal Mastorchio, acompañado por la funcionaria María José Suárez, fundamentó la acusación en el testimonio de la víctima, los informes técnicos y las declaraciones de las profesionales que trabajaron en su contención. Según la acusación, el imputado se valió de su posición de convivencia y confianza dentro del hogar para someterla a distintos episodios de maltrato.

Lo que viene en el juicio oral

Para la próxima audiencia, el abogado defensor Rodrigo Cuellar Aliaga presentará a los testigos ofrecidos por su parte, quienes intentarán aportar una descripción favorable sobre la conducta y el entorno del acusado.

Se prevé que, luego de esa instancia, las partes presenten sus alegatos finales y el tribunal quede en condiciones de dictar el veredicto.

El proceso judicial busca establecer las responsabilidades penales en un caso que expone, una vez más, las consecuencias del abuso de poder y la desprotección que muchas veces atraviesan los niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar.