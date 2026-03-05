viernes 06 de marzo de 2026
    • Un ladrón, con pedidos de detención por tres causas, fue detenido intentando robar en una casa

    Patrulla Urbana aprehendió a un ladrón cuando intentaba ingresar a una casa en el Centro. Lo vinculan al robo en Play Fútbol y tenía tres pedidos de detención.

    5 de marzo de 2026 - 23:29
    LA OPINION

    Un ladrón de 23 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles cuando intentaba ingresar a robar en una vivienda de calle 11 de Septiembre al 1200, en Pergamino. Horas después se confirmó que también estaría involucrado en el robo ocurrido en el complejo deportivo Play Fútbol, en avenida de Mayo.

    El procedimiento se inició alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando personal de seguridad acudió a un alerta generado a través del sistema de participación ciudadana Ojos en Alerta, que advertía sobre ruidos sospechosos en una vivienda ubicada en 11 de Septiembre al 1200, entre avenida Colón y Monteagudo.

    Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la propietaria de la casa, una mujer de 67 años, quien manifestó haber escuchado un estruendo en el patio. Al asomarse constató que un sujeto había provocado daños en una ventana y se encontraba dentro del predio tras romper un vidrio para intentar ingresar al domicilio.

    El agente de Patrulla Urbana redujo al sospechoso en la casa donde intentó ingresar a robar en 11 de Septiembre al 1200.

    Con la autorización de la dueña de la vivienda, los efectivos realizaron una inspección en el patio y lograron localizar al sospechoso, quien fue reducido tras la voz de alto y un disparo disuasivo. El sujeto fue aprehendido en flagrante delito y posteriormente trasladado a sede policial.

    La causa fue caratulada robo en grado de tentativa e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº8, a cargo del fiscal Francisco Furnari.

    Robo en Play Fútbol

    Al momento de ser aprehendido le secuestraron la misma indumentaria que quedaron filmadas por las cámaras de seguridad del complejo Play Fútbol horas antes del intento de robo en la casa.

    Horas más tarde, durante la mañana, se formalizó una denuncia por un robo ocurrido en el complejo de canchas de fútbol 5 Play Fútbol, ubicado en avenida de Mayo al 1200, a pocas cuadras del lugar donde se produjo la aprehensión.

    El propietario del establecimiento constató daños en una puerta de ingreso y en una ventana, además del faltante de varios elementos, entre ellos un teléfono celular, pelotas de fútbol y mercadería.

    Al analizar las cámaras de seguridad del complejo, los investigadores del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Primera identificaron al presunto autor del hecho. Según el informe policial, se trataría del mismo sujeto que había sido aprehendido horas antes intentando ingresar a la vivienda de calle 11 de Septiembre.

    Los investigadores señalaron que el sospechoso vestía la misma ropa que aparece en las filmaciones registradas durante el robo en el predio deportivo, por lo que se procedió al secuestro de esas prendas para incorporarlas a la causa judicial.

    El episodio fue calificado como robo agravado por escalamiento y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2.

    Al ser interceptado por un agente de Patrulla Urbana le secuestraron un cuchillo en poder del sospechoso.

    Pedidos de detención

    De acuerdo con fuentes judiciales, el sujeto además registraba tres pedidos de detención vigentes solicitados por la fiscalía que dirige el fiscal Germán Guidi, vinculados a distintos robos cometidos recientemente en la ciudad.

    Entre los hechos investigados se encuentra el robo de una motocicleta en un taller de aire acondicionado automotriz ubicado en avenida Venini y Catamarca, el asalto a un comercio de avenida Hipólito Yrigoyen y un hecho delictivo que tuvo como víctima a un remisero.

    Los investigadores no descartan que las causas puedan acumularse en el marco de las actuaciones que tramita la fiscalía de Germán Guidi, dado que se trata de episodios de mayor gravedad que también tienen como sospechoso al mismo imputado.

    Tras su aprehensión, el sujeto quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su situación procesal y avanzar en las distintas investigaciones que lo involucran.

    El ladrón rompió el vidrio de una ventana para forzar la abertura e ingresar con fines de robo a una vivienda de 11 de Septiembre al 1.200, entre Monteagudo y Colón, el miércoles a la mañana.

