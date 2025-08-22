viernes 22 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Mientras que la lluvia beneficia al trigo en pleno crecimiento, en ambientes bajos o con legumbres aparecen riesgos de pérdidas.

    22 de agosto de 2025 - 12:38
    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    BICHOS DE CAMPO

    La región norte de la provincia de Buenos Aires recibió el martes una lluvia intensa que alcanzó casi los 100 milímetros en un solo día, una cifra que supera con creces el promedio mensual esperado para agosto. El fenómeno, si bien trajo alivio en cuanto a la recarga hídrica de los suelos, también generó incertidumbre en determinados lotes, sobre todo en cultivos invernales sensibles al exceso de agua.

    Lee además
    Baradero: desagües tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia
    Infraestructura en Baradero

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia
    Para este miércoles, se prevén ráfagas del suroeste que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    Para conocer en detalle el impacto productivo de estas precipitaciones, LA OPINION dialogó con el ingeniero agrónomo Andrés Llovet, especialista en manejo de cultivos y suelos del INTA Pergamino.

    De acuerdo con Llovet, la primera mirada sobre el efecto de las lluvias es positiva en los planteos que venían de barbechos químicos y en suelos a la espera de la siembra de cultivos de verano.

    “Estamos hablando de barbechos del que fuera, el que está esperando un cultivo de verano. Bueno, esas son situaciones en donde se favorece la recarga del perfil. Lo que es el perfil de suelo es como si fuese el almacén de agua que nos permite tener un pedal hasta la próxima lluvia en un contexto de bajas precipitaciones. Entonces, eso es bueno”, explicó el especialista.

    El ingeniero aclaró que los perfiles estaban en condiciones de recibir el agua: “Por suerte no veníamos con lluvias abundantes ni a fines de julio ni a comienzos de agosto. Los perfiles estaban drenados, permitían y permitieron recibir parte de esa precipitación en exceso”.

    Los riesgos del exceso

    Sin embargo, no todos los escenarios fueron favorables. En algunos ambientes, la intensidad de la lluvia en tan poco tiempo generó problemas de acumulación de agua.

    “En aquellos planteos en donde el exceso puede tener un efecto, llámese por una posición en el paisaje, porque el relieve del bloque es plano cóncavo, donde se forman ollas o bajos, y si a su vez tenemos un cultivo como los invernales de esta época, trigo, cebada, arveja, lenteja, alguna colza, alguna camelina, sin duda dependiendo de la situación puntual podemos tener algún efecto”, detalló Llovet.

    El problema principal es la falta de oxígeno en los suelos saturados: “Los sistemas radicales necesitan tener una cierta tensión de oxígeno, que no estén saturados, para que no se generen desbalances químicos y se afecte el normal desempeño de los cultivos”.

    En este sentido, advirtió que ya se observan algunos manchones en lotes puntuales: “Si vamos a lomas extendidas planas con cubetas y se empiezan a dar procesos de anegamiento temporal, probablemente empiecen a aparecer manchones dentro de los cultivos que ya se están viendo en algunas situaciones. Pero en la mayoría de los casos eso no va a ocurrir”.

    Precipitaciones más distribuidas

    Uno de los puntos centrales que remarcó el especialista del INTA es la concentración de lluvias en un solo evento.

    “Lo ideal sería que la lluvia sea un poco más espaciada y no que caiga en un día lo que tiene que caer durante todo el mes, como sucedió esta semana cuando cayeron 100 milímetros en un día. Esa cantidad debería caer más distribuida a lo largo de un mes”, subrayó Llovet.

    A pesar de esta situación, la perspectiva a corto plazo es favorable, ya que no se esperan lluvias significativas en las próximas dos semanas: “Recién terminé de consultar los modelos climáticos y no hay lluvia significativa por dos semanas, lo cual es ideal para esta situación. Tenemos cultivos invernales con buen suministro de agua, pero necesitamos que ahora el tiempo acompañe para asentar lo recibido”.

    El impacto sobre la nutrición de los cultivos

    Además de los riesgos de anegamiento, surge otra preocupación entre los productores: el posible lavado de nutrientes, en particular del nitrógeno, clave para sostener rendimientos.

    “Tras las lluvias aparece la cuestión de la nutrición. Siempre se habla del lavado de nitrógeno, que es un nutriente muy importante por su relación con el rendimiento”, explicó Llovet.

    Sin embargo, aclaró que los suelos de la región presentan una ventaja natural: “En el norte y noreste de Buenos Aires tenemos suelos que subsuperficialmente tienen contenidos significativos de arcilla, lo cual hace que el drenaje interno y el lavado de profundidad se vea de alguna manera disminuido. En otras situaciones puede haber escurrimiento superficial que genera pérdida, pero depende mucho de las condiciones del relieve”.

    Cultivos más y menos vulnerables

    El impacto de la lluvia no es uniforme en todos los cultivos. Mientras el trigo, en activo crecimiento y con buen consumo de agua, muestra una mayor tolerancia, las legumbres son las más expuestas a pérdidas.

    “Dentro de los cultivos invernales hay distintas susceptibilidades. Todos son susceptibles, pero dentro de los comunes de la zona, por ejemplo, las legumbres como arveja y lenteja son las que quedan mal paradas, mucho más susceptibles ante el anegamiento. A la misma cantidad de agua en el mismo lote, una arveja o una lenteja probablemente tengan más probabilidades de pérdida que un trigo”, puntualizó el ingeniero.

    Recomendaciones para los productores

    De aquí en adelante, Llovet recomendó evaluar la estrategia de fertilización en cada planteo, en especial en el caso del trigo.

    “Está bueno que cada productor considere cómo realizó los planteos de fertilización, principalmente de las gramíneas, principalmente trigo. Si en aquellos planteos de nitrógeno inicial se ha quedado un poco corto, está la posibilidad —y todavía estamos a tiempo— de alguna refertilización para sostener ese rendimiento objetivo”, sugirió.

    Un respiro en la campaña

    En conclusión, las lluvias del martes dejaron un panorama mixto: alivio en términos de recarga hídrica y provisión de agua para los cultivos, pero también algunos focos de complicaciones en zonas bajas o con cultivos más sensibles.

    El balance general, según Llovet, es positivo siempre que el clima acompañe en las próximas semanas: “Ahora estaría bueno que por unos días no llueva, que se asiente el agua que cayó para ver el impacto que ha tenido en los cultivos”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Tras los 100 milímetros de lluvia, Pergamino amaneció con sol y fuertes ráfagas de viento

    ¿Llega la lluvia a Pergamino? El SMN pronostica hasta 70 milímetros

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Rancagua homenajea a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: "¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global"

    Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El diseñador, editor y formador Mario Spina, creador del sello artesanal Dixit editora.
    Cultura

    Charla-taller sobre diseño editorial con software libre en la Feria del Libro Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El hombre de 39 años murió en el interior de la habitación de un hotel alojamiento.

    Murió un hombre de 39 años en el interior de la habitación de un hotel alojamiento de la zona sur

    Por Alfonso Godoy
    En Pergamino, la cita es mañana desde las 18:00 en avenida Paraguay 928.

    Pergamino se suma a la visita del Coro del Tabernáculo con una transmisión en vivo

    La arveja, cultivo típico de invierno, es sensible al exceso de agua.

    La lluvia trajo alivio y preocupación: cómo impactaron los 100 milímetros en los cultivos de la región

    Edición impresa del Viernes 22 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Más de 40 editoriales de distintos puntos del país ya confirmaron su presencia en esta edición de la Feria del Libro Pergamino.
    Cultura

    Comienza este sábado la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.) 2025